Un hombre de 41 años con pronóstico reservado tras sufrir un traumatismo craneoencefálico en Torrelavega

SANTANDER, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 41 años y vecino de Los Corrales de Buelna se encuentra ingresado en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla con "pronóstico reservado", tras aparecer a primera hora de esta mañana con un traumatismo craneoencefálico en la zona de ocio de Torrelavega.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido, ya que se desconocen las "causas y circunstancias" concretas de lo ocurrido, según han informado fuentes del Cuerpo a Europa Press.

El Centro Inteligente de Coordinación Mando y Control (CIMAC) recibió a las 6.20 horas de este domingo un aviso al 091 alertando de la presencia de un hombre sangrando por la cabeza en una calle de la zona de ocio de la capital del Besaya.

Una patrulla se desplazó hasta el lugar localizando al herido. Posteriormente, los servicios sanitarios del 061 le trasladaron al Hospital de Sierrallana y desde allí, fue derivado a Valdecilla donde permanece ingresado.