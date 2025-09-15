Un hombre que portaba droga acaba detenido tras huir de la Policía y lanzar manotazos a los agentes

SANTANDER 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander detuvo en la madrugada del domingo a un hombre que huyó a la carrera de los agentes cuando trataban de identificarle y cachearle y que, cuando fue alcanzado, les lanzó manotazos. Le fueron interceptados cinco envoltorios de MDMA y cuatro de cocaína.

Los hechos ocurrieron sobre las 5.45 horas del domingo en la calle Ataulfo Argenta, donde agentes, durante el transcurso de un control preventivo en la zona de ocio, observaron un grupo de unas seis personas que al detectar la presencia policial adoptaron una "actitud nerviosa y evasiva".

Ante este comportamiento, los policías optaron por identificarles y cachearles, momento en el que uno de ellos, "en una actitud huidiza", se dio a la fuga a la carrera hasta que fue interceptado en la calle Gamazo, donde opuso "una fuerte resistencia a ser detenido, lanzando manotazos a los agentes".

Una vez identificado, se le incautaron los envoltorios con MDMA y cocaína, ha informado la Policía Local en un comunicado.

El hombre fue detenido y los agentes instruyeron diligencias judiciales contra él por un supuesto delito contra la salud pública y por otro de resistencia a agente de la autoridad.

Uno de los agentes acudió a un centro sanitario para ser asistido de las lesiones derivadas de la intervención.

INVESTIGADOS CUATRO CONDUCTORES POR DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL

Además, durante este fin de semana, los agentes abrieron diligencias judiciales, en calidad de investigados no detenidos, contra cuatro conductores por supuestos delitos contra la seguridad vial: dos por conducir con el carné temporalmente suspendido por el juzgado, uno por negarse a someterse a la alcoholemia --en este caso por no realizarla correctamente en numerosas ocasiones y hacerlo "de forma deliberada"--, y el restante por triplicar la tasa de la alcoholemia.

En este último caso, los agentes solicitaron esta madrugada, pasadas las 2.30 horas, la realización de la alcoholemia a una conductora de 60 años tras observarla realizando varios giros en la rotonda de la Avenida del Deporte con la Avenida Vicente Trueba "acelerando y aminorando la velocidad sin motivo aparente".

Tras triplicar la tasa de alcoholemia, se instruyeron diligencias judiciales contra la conductora y su vehículo fue retirado por una grúa al depósito municipal de Ojaiz.

En cuanto al investigado por negarse a realizar correctamente la prueba de la alcoholemia, los hechos sucedieron en la madrugada del domingo en el Paseo Menéndez Pelayo.

Allí, los agentes solicitaron al conductor, un varón de 57 años, la prueba de la alcoholemia tras observarle circulando por la citada calle "de forma irregular, desviando su trayectoria hacia los dos lados de la vía".

Por otro lado, durante el fin de semana, la Policía Local estableció varios controles en los que se realizaron 36 pruebas de alcohol y drogas, de las que siete resultaron positivas por alcohol --todas ellas administrativas-- y otras ocho en sustancias estupefacientes (dos en THC, dos en cocaína y cuatro en cocaína y THC).

Ello se une a los controles que la Policía Local llevó a cabo durante la pasada semana con 11 denuncias por carecer de seguro; 19 por tener la ITV caducada, siete por carecer de algún tipo de documentación, seis por conducir con el móvil en la mano y cuatro por circular sin el cinturón de seguridad.

44 DENUNCIAS POR BEBER EN LA CALLE

En otro orden de cosas, durante el fin de semana 44 personas fueron denunciadas en la ciudad por consumir alcohol en la vía pública, así como tres negocios de hostelería por incumplir la normativa por, entre otros motivos, tener la música alta o reproducirla sin permiso; acoger una actuación en vivo sin autorización, y causar molestias al vecindario.

Además, durante la semana pasada, miembros de la Policía Local, en distintas calles de la ciudad y durante el transcurso de varias actuaciones o controles preventivos, identificaron y registraron a 40 personas, incautándoles diversas sustancias supuestamente estupefacientes (marihuana, hachís y/o cocaína) y a otras doce a las que se intercptaron cinco cuchillos, seis navajas, un bastón, un bate de beisbol, unas tijeras y dos cúteres.