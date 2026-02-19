Homenaje en Torrelavega a los escritores cántabros que "han dejado y dejan impronta con su trabajo"

Autoridades en el Día de las Letras de Cantabria - GOBIERNO

TORRELAVEGA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha rendido esta tarde en el acto por el Día de las Letras celebrado este año en Torrelavega un homenaje a todos los escritores de la región que "han dejado y dejan su impronta a lo largo de la historia con su trabajo".

En la XV edición de esta cita se ha reconocido a la escritora y poeta Angelina Lamelas Olaran con la Estela de Oro, el máximo galardón de la Sociedad Cántabra de Escritores que organiza este evento.

La jornada ha servido para poner en valor autores como Josefina Aldecoa, Rafael Barret, Juan Antonio Pérez del Valle o Concha Rincón, que forman parte del grupo de 18 protagonistas que se conmemoran este año en el Día de las Letras de Cantabria con lecturas de estos autores.

Al acto, desarrollado en el Teatro Municipal Concha Espina, han asistido el alcalde, Javier López Estrada; el consejero de Economía de Cantabria, Luis Ángel Agüeros; o la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta, entre otras autoridades.

El representante del Gobierno ha resaltado el papel "esencial" que la Sociedad Cántabra de Escritores juega "en la promoción y difusión de la literatura", algo que se traduce y refleja en la celebración de esta jornada "tan especial" en torno a las letras cántabras.

Según ha agregado, su labor no solo enriquece la vida cultural de la región, sino que también asegura que los escritores cántabros sean reconocidos y valorados.

A su juicio de Agüeros, el esfuerzo por el fomento y la difusión de la literatura es una "responsabilidad compartida", para que tenga en la sociedad "la acogida que se merece".

Y a Angelina Lamelas, le ha dado las gracias "por los buenos ratos que tu trabajo nos hace pasar y que son muestra de tu pasión por la literatura".

"Una sociedad sin escritores no solo perdería el entretenimiento que nos regala la lectura, perdería, además, su arquitectura intelectual y su memoria colectiva", ha avisado el consejero.

Por último, ha renovado, en nombre del Gobierno, el apoyo a iniciativas como ésta, que "redunden en una mayor difusión del patrimonio cultural de Cantabria".

En el acto, celebrado como de costumbre, el 19 de febrero, coincidiendo con la festividad de Beato de Liébana, se ha recordado la trayectoria de varios escritores y se ha presentado un cuaderno titulado 'Torrelavega en la Edad Media'.