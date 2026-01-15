El Hospital de Laredo estrena un robot con IA capaz de realizar una exploración completa el ojo en 8 minutos - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Laredo acaba de incorporar un nuevo robot de ayuda diagnóstica, el cuarto de estas características que funciona en España, capaz de realizar en ocho minutos unas 100 mediciones oculares, es decir una exploración competa del ojo en muy poco tiempo.

El consejero de Salud, César Pascual, ha asistido este jueves a la puesta del largo del equipo, el primero que recala en la región, dotado con Inteligencia Artificial (IA), que supondrá un antes y un después a la hora de agilizar la atención que se presta, reducir las demoras y disminuir "radicalmente" las listas de espera, ha informado el Gobierno.

Pascual ha explicado que el nuevo recurso ayuda a diagnosticar "porque filtra a los pacientes y facilita enormemente el trabajo de los profesionales, que son los que finalmente hacen el diagnóstico".

La jefa de Sección de Oftalmología, Carmen Bueno, ha precisado que el nuevo robot permite discriminar los pacientes con patología menor o mayor para poder tratar "más precozmente" y ofrecer una "mejor asistencia". Una especie de triaje "muy competente y completo" que aúna varias pruebas en una y mediante algoritmos de IA posibilita determinar los pacientes de mayor riesgo.

De hecho, el 40% de los pacientes que pasan por el robot se puede derivar a Atención Primaria o a las ópticas, porque no tienen patología grave, y el 60% restante se trata en la consulta de Oftalmología del hospital.

En este sentido, el consejero, que ha estado acompañado en su visita a la Unidad por el gerente del Hospital de Laredo, Antonio Juan Pastor, y por el alcalde del municipio, Miguel González, ha insistido en que "esta máquina filtra a los pacientes, lo agiliza el trabajo de los profesionales, pero quien finalmente diagnostica es el oftalmólogo".

Durante su presencia en Laredo, el consejero ha agradecido el "excelente" trabajo del Servicio de Oftalmología del Hospital, que "venía de una situación preocupante" y ha conseguido disminuir las listas de espera, si bien "todavía tenemos campo de maniobra y hay que seguir avanzando", pero se ha pasado de 4.000 pacientes en lista de espera quirúrgica a 500, ha matizado Pascual.

Por eso, la Consejería y el Servicio Cántabro de Salud han decidido "apostar" por Laredo y "poner aquí el robot", que aporta, entre otras cosas, "mucho valor a los ciudadanos", que en 10 minutos se ahorran "un montón de pruebas y un montón de vueltas".

A esto se suma que facilita el trabajo de los oftalmólogos y reduce las listas de espera, porque permite ver rápidamente un gran volumen de pacientes.

Además, es una tecnología que, desde el punto de vista profesional, también cambia la forma de trabajar y motiva a los profesionales, ha añadido.

HOSPITAL DE REFERENCIA

Sobre la evolución del centro, Pascual ha apuntado que es "muy buena", ya que desde el inicio de legislatura ha experimentado un "salto cualitativo". "Es verdad que queda mucho camino por recorrer, dadas las dificultades que tienen los hospitales comarcales en España para atraer profesionales, pero el esfuerzo que hace este hospital es muy importante y hay que ponerlo en valor, porque otros no están consiguiendo los profesionales que ha conseguido Laredo", ha señalado.

Además, las perspectivas son "muy buenas", según Pascual, gracias, sobre todo, a la labor "encomiable" del equipo directivo y de los profesionales, que están logrando aumentar la plantilla. También, pese a no tener presupuestos, "que ha roto un poco los planes", se continuará con la obra del Hospital, ha finalizado.