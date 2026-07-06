Hostelería de Cantabria, CCOO y UGT firman el nuevo convenio del sector, con la mayor subida salarial del siglo - AEHC

SANTANDER, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC) y los sindicatos CCOO y UGT han suscrito el convenio colectivo del sector para el periodo 2026-2029, que contempla una subida salarial acumulada del 16 por ciento, "la mayor del siglo XXI", con el objetivo de "impulsar el empleo y atraer talento".

Así lo ha anunciado en un comunicado la AEHC, que ha afirmado que este nuevo convenio aspira a marcar "un punto de inflexión" en la profesión hostelera.

Con una vigencia de cuatro años, el convenio nace "con una doble vocación: mejorar las condiciones laborales y retributivas de las personas trabajadoras y contribuir a que la hostelería sea una opción profesional cada vez más atractiva, estable y con mayores oportunidades de desarrollo, favoreciendo así la incorporación de nuevos profesionales y el relevo generacional".

En el ámbito salarial, ese incremento acumulado del 16% se distribuye de la siguiente manera: un 5% en 2026, un 4% en 2027 y un 3,5% tanto en 2028 como en 2029.

La Asociación de Hostelería ha subrayado que se trata "del mayor avance retributivo alcanzado en la negociación colectiva del sector hostelero cántabro en más de dos décadas".

Ha resaltado que este esfuerzo se produce en un contexto "de fuerte presión sobre los costes de las empresas, derivada del incremento de los costes laborales, el encarecimiento de las materias primas, la energía y otros suministros".

Pese a ello, las partes han apostado --dice la AEHC-- por "un acuerdo equilibrado que permite mejorar el poder adquisitivo de las plantillas, al tiempo que aporta estabilidad y seguridad a las empresas".

Junto a la mejora salarial, la AEHC ha indicado que el convenio incorpora avances sociales "relevantes". Entre ellos, destaca que la paga extraordinaria de octubre pasa a ser un derecho para toda la plantilla desde el inicio de la relación laboral, eliminando el requisito de una antigüedad mínima de seis meses recogido en el convenio anterior.

También se mejora la condición laboral de los contratos a tiempo parcial, incluyendo una cláusula de consolidación de jornada, del 50% de las horas complementarias y aumentos de jornada durante todo el año.

Asimismo, se incrementa la antigüedad en un 10% para las personas trabajadoras con más de diez años de antigüedad en la misma empresa, una medida que reconoce la experiencia, fomenta la permanencia y premia el compromiso con el sector. Otros puntos que se mejoran son el plus de nocturnidad, haciéndolo más justo y con más tiempo de descanso para comer durante el turno.

Las organizaciones firmantes han subrayado que este convenio "trasciende el ámbito estrictamente económico" y "pretende reforzar la consideración de la hostelería como una profesión cualificada, con empleo estable, posibilidades de crecimiento y condiciones laborales cada vez más competitivas".

"En un momento en el que la captación de personal constituye uno de los principales desafíos para el sector, las mejoras pactadas buscan convertir la hostelería en una opción laboral más atractiva, facilitando la incorporación de nuevos trabajadores y la fidelización del talento", han destacado.

Sostiene que el convenio aporta, además, un marco de estabilidad hasta 2029 para empresas y personas trabajadoras, "fortaleciendo la competitividad" de un sector estratégico que da empleo a más de 20.000 personas y constituye "uno de los principales motores de la economía y del turismo de Cantabria".

La Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria, CCOO y UGT han destacado el "clima de diálogo, responsabilidad y consenso" que ha presidido toda la negociación y que ha hecho posible un acuerdo que consideran "beneficioso para el conjunto del sector y para el futuro de la hostelería cántabra".