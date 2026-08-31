Los hosteleros registran una ocupación del 90% en agosto con picos del 95% en días como el del eclipse

Archivo - Turistas en el Centro Botín de Santander,, en Santander, Cantabria (España). - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los hosteleros cántabros han registrado una ocupación media del 90 por ciento este agosto y que ha alcanzado picos puntuales en momentos determinados, como por ejemplo en torno al día 12, con motivo del eclipse solar total que atravesó la comunidad autónoma, y cuando se elevó al 95%.

La ocupación media, a espera de que termine el mes y haya por tanto datos oficiales, es superior a la de julio, unos cinco puntos, ya que entonces rondó el 85%, según datos de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC) facilitados a Europa Press.

De cara a septiembre, los profesionales del sector en la región esperan que sea "un buen mes", más "si se comporta como tenemos previsto y como ha sido el año anterior", ha apuntado la directora de la AEHC, Bárbara Gutiérrez, que hace un balance "satisfactorio" de la hostelería en lo que va de verano.