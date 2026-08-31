Los hosteleros registran una ocupación del 90% en agosto con picos del 95% en días como el del eclipse

Archivo - Turistas en el Centro Botín de Santander,, en Santander, Cantabria (España).
Archivo - Turistas en el Centro Botín de Santander,, en Santander, Cantabria (España). - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo
Europa Press Cantabria
Publicado: lunes, 31 agosto 2026 13:53
Seguir en

SANTANDER 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los hosteleros cántabros han registrado una ocupación media del 90 por ciento este agosto y que ha alcanzado picos puntuales en momentos determinados, como por ejemplo en torno al día 12, con motivo del eclipse solar total que atravesó la comunidad autónoma, y cuando se elevó al 95%.

La ocupación media, a espera de que termine el mes y haya por tanto datos oficiales, es superior a la de julio, unos cinco puntos, ya que entonces rondó el 85%, según datos de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC) facilitados a Europa Press.

De cara a septiembre, los profesionales del sector en la región esperan que sea "un buen mes", más "si se comporta como tenemos previsto y como ha sido el año anterior", ha apuntado la directora de la AEHC, Bárbara Gutiérrez, que hace un balance "satisfactorio" de la hostelería en lo que va de verano.

Contador

Contenido patrocinado