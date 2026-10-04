Identificadas cinco nuevas personas en la acampada por la vivienda de Santander

Acampada en la Plaza Porticada. - EUROPA PRESS
SANTANDER 4 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Policía de Santander ha identificado este domingo a cinco nuevas personas que estaban acampando en la Plaza Porticada, con el objetivo de reivindicar una vivienda digna y en apoyo a las diferentes movilizaciones que hay en España desde el pasado sábado por el desahucio de Maricarmen en Madrid.
En declaraciones a los medios, Sofía Callejo, miembro de la acampada, ha subrayado que el Cuerpo les ha comunicado que son identificaciones "para saber quién está y qué se está haciendo".
"Ha sido más curioso que otros días porque han identificado a la gente porque hemos puesto una mesa informativa en la que también se reparte comida de forma solidaria. Esa mesa lleva puesta ahí desde el miércoles pero han decidido pasarse hoy", ha dicho.
Calleja ha destacado que con la acampada se está uso de su derecho de reunión "pacíficamente", y que están tratando de colectivizar una problema como se está haciendo en otras ciudades del país.
Por último, ha informado de que, con estas nuevas cinco identificaciones, ya son 19 las personas identificas en Santander por la acampada.