IDIVAL exige medidas preventivas similares a las de edificios del entorno ante la demolición de la Residencia Cantabria

Archivo - Fachada del Instituto de Investigación Valdecilla (IDIVAL) - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

El comité presenta actuaciones ante la Inspección de Trabajo por la afección al personal SANTANDER 19 May. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de la Fundación Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla (idival) ha exigido medidas preventivas similares a las adoptadas en edificios del entorno ante la demolición de la Residencia Cantabria.

Este órgano ha presentado nuevas actuaciones ante la Inspección de Trabajo por la situación generada tras el inicio de las obras de demolición de la Residencia y "su afección directa" sobre el personal que desarrolla su actividad en este espacio y al "no tener información sobre las medidas preventivas específicas por la proximidad del edificio a las obras", situado a escasos metros del foco de demolición.

Según ha señalado en un comunicado este martes el coordinador de empresas públicas en la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Cantabria, Guillermo Villegas, "no se han facilitado evaluaciones concretas de riesgos ni documentación preventiva suficiente sobre cuestiones relacionadas con la posible presencia de amianto, vibraciones, polvo en suspensión, calidad del aire o posibles afecciones estructurales derivadas de los trabajos de demolición".

Tras conocerse la aparición de grietas en el edificio principal y la adopción de medidas preventivas en otras dependencias del antiguo complejo hospitalario, incluyendo el traslado de personal de algunos edificios anexos, la preocupación del comité de empresa es aún mayor, y así se lo han trasladado a la Inspección de Trabajo ya que, en el caso del IDIVAL, "no se ha aplicado ninguna actuación equivalente, pese a encontrarse en una situación de proximidad y exposición comparable", ha afirmado.

Por ello considera que se está produciendo "una diferencia de trato" entre el personal que desarrolla su actividad dentro del mismo entorno y bajo unas condiciones ambientales similares, "sin contar con la acumulación de escombros junto a las ventanas del edificio de IDIVAL, lo que está generando presencia visible de polvo incluso en el interior de determinadas zonas de trabajo", ha denunciado Villegas.

Para el comité de empresa, dado que hay "peligro constatado por la presencia de amianto", resulta "imprescindible extremar las medidas preventivas, los controles ambientales y la transparencia informativa hacia toda la plantilla potencialmente expuesta" y, por ello, ya han presentado varios escritos ante la Inspección de Trabajo.

En este sentido, ha reclamado la intervención urgente de la Consejería de Salud y de los órganos responsables de la Fundación IDIVAL para que se evalúe de forma inmediata la situación actual, se verifique la existencia de evaluaciones específicas de riesgos y se adopten las medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores.