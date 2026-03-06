El IES Montesclaros de Reinosa acogerá el día 25 un experimento de física, único en España, con más de 500 personas

IES Montesclaros.- Archivo - EDUCANTABRIA

SANTANDER, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El IES Montesclaros de Reinosa acogerá el 25 de marzo el experimento 'Hemisferios de Magdeburgo', dirigido por el físico cántabro Alberto Aguayo, Premio Nacional de Física 2014, enmarcado en la nueva edición de Primavera Cultural.

Se trata de un experimento "histórico", que "nunca se ha hecho en España" y "pocas veces en Europa desde el siglo XVII", y que va a ser "de gran formato al exterior", en una zona al aire libre con más de 500 personas, más el público asistente, entre ellos una fusión de científicos de "buena parte" del país que acudirá a Reinosa para presenciarlo.

El evento, que será "muy grande" y contará con la presencia de la Guardia Civil, la Policía Local de Reinosa, Cruz Roja y Protección Civil, ya ha despertado la atención de varios especialistas y, debido a "su interés y singularidad", se grabará un documental científico sobre el mismo y se retransmitirá vía streaming.

Así lo ha informado el director del IES Montesclaros, Norberto García, que ha presentado este viernes en rueda de prensa la XI edición de Primavera Cultural, junto al consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad; la directora general de Centros Educativos, Reyes Mantilla; y el alcalde de Reinosa, José Luis López.

El director del instituto ha explicado que este experimento, que llevó a cabo un científico alemán en 1654 para demostrar el poder de la presión atmosférica, consiste en "dos esferas, a las que se extrae el aire sin ningún tipo de tornillo y con una junta de goma, que van a permitir que se tire, en dirección contraria, más de una tonelada por efecto ventosa".

Según ha indicado, en esta ocasión se realizará "en gran formato" por dos parejas de bueyes y con un camión pluma, que van a soportar "más de 1.200 kilos de palés".

PRIMAVERA CULTURAL DEL 17 AL 27 DE MARZO

La programación de la XI Primavera Cultural de Reinosa, que se celebrará del 17 al 27 de marzo, acogerá otros eventos destacados, protagonizados por ponentes "de primer nivel", como los dos premios Planeta Juan Manuel de Prada y Espido Freire; el almirante Juan Rodríguez Garat, el juez de menores Emilio Calatayud, el actor Thimbo Samb, el meteorólogo y experto en cambio climático Mario Picazo, el periodista de investigación Javier Chicote, el cocinero Floren Bueyes y el director de cine Richard Zubelzu, entre otros.

Además, continúa con los concursos IX de Torneros y IV de Relato Corto 'José Luis Cuenca'; la XXIX Feria del Libro, el VII Concurso Nacional de Fotografía y la VI Feria de FP y empresas.

El consejero ha destacado que actividades como las que recoge este programa "alientan a los estudiantes y a sus familias a participar activamente en la vida cultural del centro educativo, dentro y fuera de sus instalaciones", y son "la muestra clara" de que los centros educativos "pueden ir más allá de la formación en las aulas".

Gracias a esta Primavera Cultural, que cuenta con "éxito" de asistencia, los estudiantes tienen la oportunidad de interactuar con expertos y ponentes que traen experiencias y conocimientos únicos, lo que "amplía sus horizontes y les proporciona una visión más completa del mundo", ha subrayado Abad.

Durante la presentación de la nueva edición de Primavera Cultural, todos los ponentes han trasladado su tristeza y condolencias por el accidente del pasado martes en El Bocal de Santander, en el que seis jóvenes perdieron la vida y otra permanece ingresada en el hospital.