Archivo - El IES Valle de Camargo acoge una nueva edición del taller formativo 'Tu radio, tu voz' - ALBERTO G. IBANEZ - Archivo

CAMARGO 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Educación de Camargo ha impulsado una nueva edición del taller formativo 'Tu radio, tu voz', una propuesta educativa que se está llevando a cabo en las instalaciones del IES Valle de Camargo y que se desarrollará a lo largo de tres jornadas. En concreto, las sesiones tendrán lugar los días 27 y 30 de enero y 3 de febrero, con la participación del alumnado del ciclo formativo de Imagen y Sonido.

Durante el taller, los estudiantes se acercarán al medio radiofónico desde una metodología eminentemente práctica y participativa, orientada a conocer el funcionamiento de la radio como medio de comunicación, su evolución histórica y sus principales géneros. A lo largo de las sesiones, el alumnado trabajará tanto los contenidos teóricos como los aspectos técnicos necesarios para la creación de un programa radiofónico propio.

En un comunicado, la concejala de Educación, Marian Rovira, ha explicado que esta iniciativa permite al alumnado comprender cómo se estructura el trabajo de los profesionales de la radio, desde la elaboración de contenidos hasta el funcionamiento interno de una emisora. En este sentido, el taller incluye contenidos relacionados con la historia de la radio en Cantabria, la redacción y locución de noticias, los distintos formatos radiofónicos, la radio musical y la publicidad.

La formación, impartida por el locutor y técnico municipal Paco Pis, contempla un total de cuatro sesiones por grupo. En ellas, los participantes producen, escriben y graban su propio programa de radio, fomentando el trabajo en equipo, la expresión oral y la creatividad, para finalizar con una evaluación conjunta de la experiencia.

Rovira ha destacado que este tipo de propuestas complementan la enseñanza académica y acercan al alumnado a "una experiencia real" en el ámbito audiovisual, al tiempo que contribuyen al desarrollo de "competencias clave" para su futuro personal y profesional, como la comunicación, el pensamiento crítico y el trabajo colaborativo.

Tras su desarrollo en el IES Valle de Camargo, el taller 'Tu radio, tu voz' continuará en el IES Muriedas, ampliando así su alcance a otros centros educativos del municipio dentro de la programación impulsada por la Concejalía de Educación.