De izquierda a derecha: Enrique Martínez, Airam Marcos, Mathieu Remazeilles, Francisco Casas y José Bernal, miembros de FOSSIL - UC

SANTANDER, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Física de Cantabria (IFCA, CSIC-Universidad de Cantabria) participa en la misión espacial FOSSIL, de la Agencia Espacial Europea (ESA), que busca rastrear el Universo hasta dos meses después del Big Bang.

La Universidad de Cantabria (UC) ha explicado que la exploración de los primeros instantes del Universo podría abrir una nueva ventana gracias a esta misión propuesta por la comunidad científica europea que acaba de ser seleccionada por la ESA para realizar un estudio de Fase 0, de aproximadamente un año de duración.

La misión, en la que participa un equipo del Grupo de Cosmología Observacional e Instrumentación del IFCA, estudiará las pequeñas desviaciones del espectro de cuerpo negro del fondo cósmico de microondas (CMB), una señal que conserva información sobre la historia térmica del Universo primitivo.

FOSSIL es una de las cuatro misiones candidatas seleccionadas por la ESA para esta fase de estudio, dentro del proceso competitivo de elección de su próxima misión de clase media, conocida como M8. Esta selección supone un paso importante: la propuesta pasa de ser una iniciativa de la comunidad científica a convertirse en una candidata que la Agencia estudiará en profundidad para evaluar su potencial científico y su viabilidad técnica y económica.

Ahora, durante la Fase 0, la ESA y los equipos del consorcio trabajarán en la consolidación de los objetivos científicos, la definición preliminar de la misión y la evaluación de sus requisitos técnicos y costes. No supone todavía la aprobación definitiva de FOSSIL, sino su entrada en una nueva etapa de estudio y competición con las otras tres propuestas seleccionadas.

UNA NUEVA FORMA DE ESTUDIAR EL UNIVERSO PRIMORDIAL

El conocido como CMB es la radiación más antigua que se puede observar directamente del cosmos. Se emitió cuando el Universo tenía unos 380.000 años, en el momento en que se enfrió lo suficiente como para que la luz pudiera viajar libremente por el espacio. Su espectro presenta una forma de cuerpo negro casi perfecta, pero algunos procesos físicos que sucedieron mucho antes de ese momento pudieron dejar pequeñas desviaciones o distorsiones en él.

Lo que pretende la misión es medir estas distorsiones para reconstruir aspectos de la historia térmica del Universo mucho más allá de lo que ofrecen las observaciones convencionales del CMB. En concreto, FOSSIL pretende explorar la evolución del Universo hasta aproximadamente dos meses después del Big Bang, una época anterior a que se encendiera la primera luz cósmica.

Para lograrlo, la misión medirá la intensidad de la radiación del cielo, en lugar de limitarse a comparar las diferencias de temperatura entre distintas regiones, como hicieron misiones anteriores como Planck o WMAP. Este enfoque sigue la línea de la misión COBE/FIRAS, encargada en realizar las primeras mediciones de alta precisión del espectro del CMB.

Para lograrlo, FOSSIL utilizará un espectrómetro de Fourier de alta resolución espectral y cubrirá un amplio rango de frecuencias, desde los 50 GHz hasta los 2 THz. Su objetivo es alcanzar una sensibilidad aproximadamente mil veces superior a la de COBE, lo que permitiría detectar distorsiones espectrales muy pequeñas.

EL PAPEL DEL IFCA

Para poder alcanzar ese nivel de sensibilidad es necesario monitorizar de forma muy precisa la temperatura del instrumento, ya que incluso pequeñas variaciones térmicas podrían confundirse con las distorsiones que FOSSIL pretende detectar.

"El segundo gran reto consiste en desarrollar técnicas avanzadas de análisis de datos que permitan distinguir las señales cosmológicas de otras emisiones astrofísicas mucho más brillantes que también están presentes en las observaciones", ha explicado Mathieu Remazeilles, investigador del IFCA participante en la misión.

Precisamente en estas dos líneas de trabajo participa una parte del equipo del Grupo de Cosmología Observacional e Instrumentación del IFCA, José L. Bernal, Enrique Martínez, Airam Marcos, Francisco Casas, y el propio Mathieu Remazeilles. Su contribución se centra, por un lado, en desarrollar dicho sistema de monitorización de temperatura de la misión y, por otro, en preparar la explotación científica de los datos y las herramientas necesarias para su análisis, es decir, ver qué se puede traducir en resultados científicos tras estas observaciones,

MATERIA OSCURA, AGUJEROS NEGROS PRIMORDIALES O NUEVA FÍSICA

El objetivo científico de FOSSIL es identificar esas huellas que diferentes procesos físicos dejaron en el espectro del CMB durante las primeras etapas de evolución del Universo. Cualquier proceso que inyectara energía en el plasma primordial pudo alterar ligeramente su espectro de cuerpo negro, dejando una señal que podría detectarse miles de millones de años después.

Otro de los puntos a estudiar es la naturaleza de la materia oscura, puesto que FOSSIL "podría detectar señales asociadas al decaimiento o la aniquilación de partículas de materia oscura", sostiene Bernal.

"Y todo ello nos llevará a conocer nuevas formas de física, ya que las observaciones podrían aportar información sobre fenómenos todavía no confirmados, como la posible existencia de agujeros negros primordiales", comenta Marcos.

A diferencia de otras misiones cosmológicas, FOSSIL no está diseñada para estudiar la expansión acelerada del Universo, la energía oscura o su destino futuro. Su objetivo científico se concentra en una etapa mucho más temprana: la evolución del Universo primordial y los procesos físicos que tuvieron lugar antes de que se liberara la primera luz.

LOS PRÓXIMOS PASOS HACIA LA SELECCIÓN DE LA MISIÓN

Durante el próximo año, los equipos de la ESA y del consorcio FOSSIL desarrollarán el estudio de la Fase 0 para concretar los requisitos científicos y técnicos de la misión, definir su diseño preliminar y evaluar los costes y los principales desafíos tecnológicos.

Pero FOSSIL debe competir con otras tres propuestas que avanzan a la siguiente fase de evaluación para la misión M8 de la ESA, que se prevé lanzar alrededor de 2041. Las otras candidatas incluyen propuestas para explorar Ceres, un asteroide primitivo y estudiar erupciones solares.

El consorcio FOSSIL está integrado por alrededor de 270 investigadores de distintos países de Europa, Canadá y Estados Unidos. El equipo está liderado por la doctora Nabila Aghanim, del Institut d'Astrophysique Spatiale (CNRS y Universidad Paris-Saclay, Francia).

España, a través del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), el Centro de Astrobiología (CAB) y el propio Instituto de Física de Cantabria (IFCA-CSIC-Universidad de Cantabria), ha participado activamente en las actividades científicas y tecnológicas que han contribuido a la selección de FOSSIL.