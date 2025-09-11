El IFCA retira a la Universidad de Tel Aviv del congreso Higgs Days ante las quejas por su financiación

El Instituto reconoce "un error" por no haberse percatado del patrocinio y los organizadores piden ser retirados del evento

SANTANDER, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Física de Cantabria (IFCA) ha decidido prescindir de la colaboración de la Universidad israelí de Tel Aviv y renunciar a la financiación que aportaba al congreso Higgs Days, que ha dado lugar a una protesta en defensa del pueblo palestino.

Varios ciudadanos se han concentrado frente al IFCA con banderas de Palestina este jueves, día en el que el que la dirección del Instituto --dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Cantabria (UC)-- ha lanzado un comunicado en el que anuncia esa ruptura y explica que no había sido "plenamente consciente" de ese patrocinio, lo que reconoce como "un error".

Además, agradece la reacción de los organizadores de los Higgs Days --un evento que se celebra de manera ininterrumpida desde 2008 y que el IFCA acoge como entidad colaboradora desde 2017--, que habrían pedido ser retirados de la organización del congreso.

La dirección del IFCA señala el patrocinio de la Universidad de Tel Aviv al evento como un hecho "no deseado", aunque aclara que ese apoyo "se hubiera limitado a sufragar el viaje de tres investigadores no israelíes".

Finalmente, termina el comunicado subrayando que "condena de manera firme los ataques que el Gobierno irsaelí está llevando a cabo contra la población civil en Gaza".

Y es que varios ciudadanos a título personal se han concentrado ante el IFCA para pedir tanto a este Instituto como a la Facultad de Ciencias de la UC que "rompan cualquier relación con las universidades del Estado genocida de Israel".

"Mientras en Gaza está en curso un genocidio, el Instituto de Física de Cantabria acoge una conferencia con el 'apoyo especial' de la Universidad de Tel Aviv. Sabemos que las universidades en el estado genocida de Israel son cómplices y promotoras de las técnicas de exterminio del pueblo palestino", han denunciado en su protesta, entre gritos de 'Boicot a Israel'.