El IGME-CSIC sobrevolará la Ruta de la Plata para generar mapas de potenciales minas

Archivo - Explotación minera a cielo abierto en la histórica cuenca de Riotinto (Huelva). - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro Nacional Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC) realizará una campaña que sobrevolará con aviones y helicópteros la Ruta de la Plata para generar mapas de su potencialidad minera, dentro del Programa Nacional de Exploración Minera 2026-2030.

Para ello, realizará una campaña de geofísica transportada de vuelos radiométricos, magnéticos y gravimétricos en la Zona Centríberica, la Zona de Ossa-Morena y la Zona Subportuguesa, ubicadas en el oeste peninsular.

Así lo ha explicado la directora del IGME-CSIC, Rosa María Mateos, este lunes en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) durante la inauguración del encuentro 'La autonomía estratégica europea y los minerales críticos y esenciales: una visión desde la ciencia y la geoestrategia global', en la que ha detallado que la Ruta de la Plata acumula la mayoría de los recursos minerales críticos y estratégicos de la Península.

Una de las zonas más relevantes es la faja pirítica ibérica, compartida con Portugal, y que tiene unos 250 kilómetros de largo y entre 30 y 50 de ancho, comprendidos desde el sur portugués hasta Sevilla, pasando por Huelva. En ella, hay concentraciones de materias primas como el estroncio, la fluorita o el cobalto.

En esta línea, la directora del IGME-CSIC ha asegurado que "el mapa minero del país se mueve al ritmo de los fondos internacionales", ya que las empresas que lo explotan proceden de Australia, Canadá, Finlandia o México, por ejemplo.

PLAN DE ACCIÓN

El I Plan de Acción para la Gestión Sostenible de las Materias Primas Minerales fue aprobado el 10 de marzo por el Ministerio para la Transición Ecológica, y contempla 34 iniciativas enfocadas a temas legislativos, regulatorios, sectoriales, transversales e impulso de la I+D+i, con una inversión pública de 414 millones de euros.

El PNEM 2026-2030 forma parte de él y será el primer programa de exploración minera de la democracia española, con un presupuesto de 182 millones de euros.

Lo ejecutarán el IGME-CSIC, que se encargará de las iniciativas científico-técnicas, las subdirecciones generales de Minas de las comunidades autónomas, y la empresa Hunosa, que se hace cargo del apoyo técnico. Junto a ellos, participarán empresas mineras, universidades, entidades sin ánimo de lucro y otros estados miembros de la Unión Europea y órganos internacionales, como el servicio arqueológico portugués.

El objetivo del Programa es mejorar el conocimiento sobre los nuevos minerales críticos y estratégicos en España, de manera que los trabajos de exploración e investigación mejorarán los modelos metalogenéticos del IGME-CSIC, que servirán de guía para descubrir, estudiar y evaluar nuevos yacimientos.

En este sentido, el MITECO ha inscrito dos áreas de interés de residuos mineros como reserva a favor del Estado en las zonas de Morilla (Salamanca), donde se va a investigar estaño, goleframio, niodio, tántaro, litio, berillo y molideno, entre otros; y San Silvestre de Guzmán (Huelva), donde se va a buscar todo lo relacionado con sulfuros polimetálicos, como el germanio, el galio o el indio.

Por otro lado, el PNEM 2026-2030 mantiene una línea de acción de reciclaje, que trabaja sobre las escombreras y balsas mineras, de forma que está explorando "la piel del plátano", según la analogía utilizada por Mateos, "para ver lo que interesa económicamente de lo que hemos tirado a la basura", ha puntualizado.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado recientemente cuatro áreas para el estudio de estos recursos secundarios a favor del Estado. Dos de ellas ubicadas en Córdoba (Santa Bárbara y Elena) y otras dos en Jaén (Centenillo y Paquito la Manzana). En ellas buscará antimonios, arsénico, bismuto, cobalto, cobre, níquel, plata, plomo y zinc. Estos recursos "pueden tener un gran interés económico", ha apuntado Mateos.

Por otro lado, la directora de IGME-CSIC ha indicado que para el PNEM 2026-2030 también son un punto de interés las Islas Canarias, con especial atención a unas islas volcánicas no emergidas ubicadas al oeste del Hierro, donde se han encontrado grandes concentraciones de telurio, cobalto, tierras raras, níquel y vanadio.