Igual anuncia un aparcamiento disuasorio en la S-20, la apertura del recinto ferial en 2027 tres nuevas parcelas de VPO

SANTANDER, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha anunciado un nuevo aparcamiento disuasorio en la S-20, así como que el nuevo recinto ferial albergará las ferias de 2027 y que el Ayuntamiento cuenta con tres nuevas parcelas para levantar Viviendas de Protección Oficial (VPO).

Así lo ha adelantado la regidora este miércoles en rueda de prensa, en la que ha desgranado las principales actuaciones municipales para este 2026, año en el que se "visibilizarán" proyectos de legislatura.

Con el aparcamiento de la S-20 el equipo de Gobierno (PP) busca que la ciudad cuente con dos grandes espacios de estacionamiento en sus dos principales entradas, ya que el disuasorio de La Marga ya cuenta, según ha dicho Igual, con la 'huella' (la superficie) y está a la espera de la elaboración del estudio geotérmico y de contaminación del suelo para proceder al proyecto constructivo.

Sobre el recinto ferial, ha indicado que el proyecto, ubicación y presupuesto -se está elaborando- serán presentados "en breve", aunque no estará disponible para este verano. En concreto, el Consistorio prevé que las obras comiencen después del verano y que en 2027 albergue su primera edición de las ferias.

En materia de vivienda, la regidora ha explicado que a las 281 VPO de El Alisal, que estarán listas en primavera del año que viene, el Ayuntamiento sumará más, a levantar en tres parcelas dotacionales mediante una modificación urbanística para que tengan uso residencial.

A ellas se añadirán las 35 viviendas que el Gobierno de Cantabria se ha comprometido a construir en El Cabildo, cuyo proyecto estará listo este año. Además, Igual ha avanzado que la iniciativa privada "ya va a pedir licencia para construir este año" en ese mismo barrio.

PRINCIPALES PROYECTOS DE 2026

Según ha expresado en su comparecencia ante los medios, el 2026 será un año marcado por proyectos culturales, el inicio de la integración ferroviaria de la ciudad y actuaciones en el Frente Marítimo, así como por la elaboración y publicación de nuevas ordenanzas, como las de quioscos, registro de viviendas sociales, cámaras de videovigilancia, publicidad, huertos urbanos o instalaciones deportivas.

En el ámbito cultural, en el primer trimestre se anunciará el nuevo director del Reina Sofía-Archivo Lafuente y se dará a conocer la fórmula de gestión elegida para este centro. Las obras finalizarán en otoño aunque su apertura tendrá lugar en 2027. Y antes de este verano abrirá Faro Santander, promovido por el Banco Santander.

Por otro lado, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) comenzará este 2026 dos obras de la integración ferroviaria de la ciudad: la construcción del nuevo edificio de oficinas, que costará 27,2 millones de euros, y la agrupación de las vías, por 41 millones.

Además, el Ayuntamiento, junto a la Autoridad Portuaria y el Ministerio para la Transición Ecológica, acometerá proyectos como la obra del paseo de Gamazo a Peligros -cuando termine comenzarán los trabajos del espigón de La Magdalena-; el malecón de Puertochico; la dársena de Molnedo, cuya obra comenzará antes de verano por 1,2 millones; la duna de Zaera, que se presentará a los afectados la última semana de enero; y la prolongación del Frente Marítimo por el Barrio Pesquero.

Asimismo, se acometerá el derribo de la Horadada, cuando se saque del Plan Especial Sardinero; se mejorará el acceso a Los Peligros; y se cerrará la cesión del REMA, ha apuntado la alcaldesa.

En materia urbanística, ha indicado que este año tendrá lugar la adjudicación de la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), a la que se han presentado tres empresas. Además, en febrero estará listo el proyecto del Plan Especial de Mataleñas. También comenzará la ampliación del Parque Científico y Tecnológico, punto en el que ha señalado que el Gobierno regional analiza las ofertas.

ESCALERAS MECÁNICAS Y JARDINES DE PIQUÍO

En materia de movilidad, el Consistorio arreglará las escaleras mecánicas de Alceda y el Río de la Pila, así como iniciará la prolongación de las de Juan XXIII y la construcción de las que conectará el Colegio Santa María Micaela con la calle Torres Quevedo y la unión entre Fernando de los Ríos y Paseo de Altamira. Asimismo, encargará los estudios informativos de Menéndez Pelayo a Paseo de Altamira; y de la Cañía al Alto Miranda.

En el ámbito de las bicicletas, Santander aumentará el número del que dispone el servicio municipal y se inaugurará antes de abril el carril bici de San Román de la Llanilla. Además, en enero comenzará la obra del itinerario ciclista entre Alcalde Vega Lamela y la avenida Los Castros. También se adquirirán siete nuevos autobuses y se renovarán 41 marquesinas. Adicionalmente, se semipeatonalizará el acceso al recinto del Palacio de La Magdalena.

Además, los Jardines de Piquío estarán abiertos en abril, se inaugurará el bosque urbano Doctor Madrazo y en enero se estrenará el Parque Jado. También, este año se habilitará la cubierta del parque de Las Llamas y se rehabilitará la cafetería. Sobre esta actuación, en este primer trimestre se encargará el proyecto del parque infantil de la calle Voluntariado y se licitará el proyecto del nuevo circuito de running de Cueto.

Y entre otras actuaciones, Igual ha mencionado que se rehabilitará el sistema de climatización del Palacio de Exposiciones, por 1,5 millones de euros.

En el área de suministros, en junio finalizará la obra de mejora del bombeo de la ría de Raos y después comenzará el automatizado de sus sistemas de limpieza. Además, este lunes se iniciarán las actuaciones del plan de inundaciones, con la Plaza del Ayuntamiento.

También en el ámbito de cultura, se ampliará la red de bibliotecas y se realizará un estudio para determinar si es necesaria una en San Román, tal y como reclaman los vecinos. Además, el Ayuntamiento ya dispone de una parcela para ubicar el archivo municipal.

LOS GALEONES DE LA MAGDALENA

Asimismo, esta semana el equipo de Gobierno mantendrá una reunión para abordar la situación de los galeones de La Magdalena, ya que ha recibido dos presupuestos "bastante dispares". Mientras tanto, el equipo técnico municipal realizará una "pequeña" obra de estabilización en la zona, ha dicho Igual. Después encargará una planimetría para conocer las medidas y necesidades. En cuanto a los centros cívicos, se iniciará la redacción del proyecto del Primero de Mayo.

Respecto al convenio con el Racing, Igual ha indicado que este trimestre comenzará la obra de la cubierta de los Campos de Sport, a cargo de SIEC; se iniciará la redacción del proyecto de las torres; y se invertirán casi 500.000 euros para un nuevo proyecto, que consistirá en la optimización del Museo del Racing, que estará antes del verano.

Además, empezarán las obras en el Vicente Miera; se realizarán actuaciones en San Román y el Complejo; se dará solución al campo de béisbol de Nueva Montaña; y se iniciará un nuevo proyecto con la Federación Española de Golf.

MERCADOS Y BARRIOS

En mercados, empezarán las obras del Mercado de México, se llenará el Mercado del Este, se realizará un estudio de viabilidad del Mercado de la Esperanza y se impulsará Mercasantander, con la redacción de un plan estratégico.

En barrios, en 2026 se inaugurará el Grupo Velarde, comenzarán las obras de la Colonia del Mar y del Sardinero Oeste, se están redactando los pliegos del proyecto de Pronillo, y se está actuando en calles como la Cuesta de las Ánimas, que se inaugurará tras el verano.

La alcaldesa ha valorado la "responsabiliad" de su equipo de Gobierno "cohesionado, fuerte y con experiencia" y ha criticado que la oposición "se ha autoexcluido y ha decidido no proponer cosas y siempre estar en el enfrentamiento o en la negatividad".