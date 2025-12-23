Igual apela a la responsabilidad y la coherencia de los policías locales en el dispositivo de 'Tardebuena'

Archivo - Policía de Santander - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha apelado este martes a la responsabilidad y coherencia de los policías locales, que han anunciado que no realizarán controles de botellón ni alcoholemia, ni desplegarán un dispositivo especial con motivo de la festividad 'Tardebuena', que tendrá lugar este miércoles, 24 de diciembre, en el marco de sus demandas laborales.

La regidora, a preguntas de los periodistas durante su visita a la Residencia de Mayores de Santa Lucía, ha asegurado que ve "bien" las reivindicaciones de cualquier sindicato, cuerpo o sección municipal, pero ha pedido que "la responsabilidad y servicio público" de los empleados del Ayuntamiento "nos haga ser responsables y coherentes".

En esta línea, ha dicho que cualquier empleado público o persona de la Corporación Municipal "debe velar por el servicio público" para que la Administración ofrezca un trato "cercano y asequible".

Sobre el servicio de 'Tardebuena', la alcaldesa ha afirmado que el estará cubierto "como nos garantiza jefatura", y que participarán policías locales (y de la Sección de Horario Especial) junto a la Policía Nacional, tal y como se acordó en la Junta Local de Seguridad del 12 de diciembre.

Además, Igual ha mostrado "sorpresa" por las medidas que "están tomando" los policías locales y ha reiterado que la mejora de salario y de sus condiciones laborales se encuentra a la espera de la conclusión de los expedientes municipales y ha pedido a la Policía Local que "entienda los tiempos que hay en el Ayuntamiento".

En este sentido, el lunes 29 de diciembre el equipo de Gobierno tiene previsto a sentarse a negociar las reivindicaciones policiales con los sindicatos. Además, ha solicitado a Intervención General que valide el expediente relativo al incremento del complemento de destino -que según el reparo emitido por el interventor, no puede atenderse- y está a la espera de la respuesta, que, en caso de ser favorable, el acuerdo se adoptará de forma inmediata, según el Consistorio.

LAS REIVINDICACIONES POLICIALES

Los sindicatos APLB-USO, CCOO, CSIF, SIEP y UGT informaron este lunes que el Ayuntamiento de Santander no ha previsto, ni podrá activar, ningún dispositivo especial de Policía Local para la tardenoche de Nochebuena, de modo que no habrá refuerzos ni servicios extraordinarios, y, como consecuencia, no habrá controles de botellón y alcohol, ni de vehículos, ni cortes físicos de vías.

En un comunicado, los sindicatos explicaron que no se van a cubrir servicios extraordinarios ya que la plantilla mantiene la decisión "unánime e inamovible, forzada por más de un año y medio de incumplimientos sistemáticos y ausencia total de negociación", de no realizar horas extra ni prolongaciones de jornada.

A ello, se suma que el día 24 se inicia el periodo de vacaciones del personal, por lo que no existirá ningún refuerzo adicional sobre el servicio ordinario.

DISPOSITIVO

Por su parte, el Ayuntamiento anunció este lunes que, a través de la Policía Local y en coordinación con la Policía Nacional, ha diseñado y acordó el 12 de diciembre un dispositivo para impedir el botellón en el centro de la ciudad en la 'Tardebuena' mediante una estrategia de vigilancia "dinámica y activa".

Según el comunicado difundido por el Ayuntamiento, mantienen desplegado un dispositivo especial de seguridad con motivo de las fiestas navideñas -en marcha desde el pasado 1 de diciembre-, que se intensificará especialmente el 24 y 31 de diciembre.

Tal y como se acordó en la Junta Local de Seguridad del 12 de diciembre, este año no se llevará a cabo el cierre físico de calles, como se hizo el pasado año, ya que entonces se comprobó que "el problema se trasladaba a las calles aledañas".

En su lugar, se pondrá en marcha un operativo "con presencia policial constante, con un marcado carácter disuasorio, para velar por el civismo y preservar la seguridad ciudadana".