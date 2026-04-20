Igual confirma que las obras de reforma de la Cuesta de las Ánimas finalizarán en junio - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha visitado las obras de reforma integral de la calle Cuesta de las Ánimas, para comprobar los avances de los trabajos, que mantienen el plazo previsto y estarán finalizados para el próximo mes de junio.

Ejecutados por SENOR con un presupuesto de 504.239 euros, incluyen la renovación del pavimento, las aceras y el asfaltado de los viales; las redes de servicio (saneamiento, abastecimiento y alumbrado); así como la instalación de nuevo mobiliario urbano y jardinería.

La regidora ha indicado que la actuación responde a un compromiso adquirido con los residentes en las visitas a la zona y da respuesta a las peticiones trasladadas por las asociaciones del entorno.

Igual ha reseñado que los trabajos se han programado para que avancen con la mayor agilidad posible y generen las menores molestias dentro de lo inevitable en una actuación de este tipo.

El proyecto mantiene la sección transversal consistente en dos aceras laterales y calzada central y se modificarán las alineaciones de bordillos para obtener un carril de circulación de 3.60 metros de anchura y una banda de aparcamiento en el margen izquierdo de 2.10 metros, ampliando aceras a una anchura mínima de 1.80 metros.

El proyecto contempla el desplazamiento del paso de peatones existente entre las intersecciones con las calles Tres de Noviembre e Isaac Peral hacia el sur, situándolo antes de la intersección con Tres de Noviembre, para que permita la permeabilidad directa entre esta calle y el paso de peatones situado al comienzo de la calle Fernández de Isla.

También incluye un nuevo paso de peatones a continuación de la intersección con Isaac Peral para facilitar los nuevos flujos peatonales generados con las nuevas viviendas protegidas promovidas por el Ayuntamiento en la zona.

La actuación prevé la urbanización de la plaza que se genera en la bifurcación entre las calles Cuesta de las Ánimas y Fernández de Isla, generando una gran jardinera central y una pequeña zona ajardinada, eliminando el escalón existente frente a un portal.

Del mismo modo, se soterrarán los tendidos aéreos y se reforzará el mobiliario con la colocación de papeleras; se mantendrá el alumbrado público existente en fachadas ya equipado con tecnología LED y acorde a la normativa municipal de eficiencia energética y se reforzará la iluminación en la confluencia de Cuesta de las Ánimas y Fernández de Isla.