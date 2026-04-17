Igual cree que el informe pericial de El Bocal "avala" sus declaraciones pero hay "dudas" por resolver

Archivo - La acaldesa de Santander, Gema Igual, atiende a los medios durante las tareas de rescate en la playa de El Bocal, a 4 de marzo de 2026, en Santander, Cantabria (España). - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), cree que el informe pericial sobre la pasarela costera de El Bocal y la causa del colapso que en marzo provocó la muerte de seis jóvenes estudiantes "vuelve a avalar" declaraciones suyas y a contestar también algunas preguntas realizadas por ella misma "de viva voz" y por el Ayuntamiento, y que han sido trasladas a la jueza que investiga los hechos "buscando respuestas y la verdad" sobre lo ocurrido.

La regidora, que cree que todavía quedan "dudas" por resolver en torno a esta tragedia, se ha expresado así este viernes al ser cuestionada por los medios acerca del documento técnico encargado por la magistrada y realizado por un ingeniero de Caminos, que ha concluido que la estructura de madera cedió por la rotura de un herraje por efecto de la corrosión, lo que provocó un fallo de la unión de apoyo de vigas, secundarias sobre principales.

"La verdad, la única manera de saberla es con papeles, avalándola con documentación y también por expertos", ha considerado Igual, antes de resaltar que este informe ha sido elaborado por un experto independiente y a petición de la titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander.

Al documento se sumarán los que aporten las partes, entre ellas el Consistorio -que está en la causa como posible responsable civil- y que ya informó a la magistrada que remitirá uno propio, como harán otros personados. Confía en que con todos los informes se puedan resolver las dudas y preguntas planteadas.

Éstas tienen que ver con el proyecto licitado y ejecutado, diferencias entre los planos y la estructura construida y de los materiales previstos y empleados, también en los sistemas de anclaje, controles de calidad y labores de supervisión, certificaciones de la obra o periodo de garantía.

Todas estas cuestiones fueron elevadas por el Ayuntamiento a la jueza para que las indagase el experto independiente pero solo se admitieron algunas, de ahí que las otras se hayan trasladado a la pericial de parte, ha explicado la alcaldesa.

Pero "no me corresponde a mí contestarlas, sino buscar respuestas, y corresponde a la jueza evaluarlas", ha precisado, antes de indicar que el documento encargado por el Consistorio a un técnico especialista en la materia se aportará en el plazo requerido (la jueza dio tres días a todas las partes para que le informaran si tenían periciales propias y su intención de aportarlas a la causa).

Hasta ahora, solo ha trascendido el contenido del estudio del perito judicial, que también ha llegado a la conclusión de que el mantenimiento de la pasarela fue "insuficiente" y la labor de inspección "negligente, si es que hubo".

Además de un inspeccionar la estructura siniestrada, el ingeniero examinó los proyectos de la senda costera y de los pasos peatonales de madera o documentación sobre la reparación de las mismas, y pone de manifiesto diferencias entre lo diseñado y lo ejecutado.

CRUEL

En palabras de Igual, lo que el perito dice es "algo tan cruel" como que "había un diseño original, que es el que se licitó en el año 2012, que no es el que se construyó (en 2014); que hay un documento que no se puede considerar modificado, que no está aprobado y que tampoco es el que se construyó, porque se construyó otra cosa", y abunda al respecto y en relación también a la razón del colapso en que "el diseño (construido) se diferencia notablemente del diseño de la pasarela original".

"Todas estas verdades que dice un experto" independiente y que ahora están a disposición de la jueza que instruye la causa "avala que lo que yo decía y a mí no me creían pues se está viendo", ha afirmado la alcaldesa, que desde el principio atribuyó la responsabilidad del proyecto y su mantenimiento a la Demarcación de Costas.

"Y también lo que deja ver -ha añadido- son muchas de las actitudes que cada vez que van saliendo cosas han tenido o hemos tenido muchos de los políticos que hemos tenido que hablar o querido callar y que con documentos y con papeles se avalan las cosas".

Al hilo, ha sido cuestionada por el hecho de que el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, 'no quiera' hablar de ceses mientras el PSOE de Santander ha pedido su dimisión como alcaldesa, y ha contestado que "quien se retrata es el delegado del Gobierno", que además es líder de los socialistas a nivel regional. "Porque ahí no hay verdad, equidad o justicia", pero hay "sentimientos innobles para quien debe ostentar un cargo como delegado del Gobierno".