Igual destaca el éxito de las lanzaderas de empleo y emprendimiento solidario para favorecer la inserción laboral

Jornada de Emprendimiento. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha destacado este martes la "eficacia" de las lanzaderas de empleo y emprendimiento solidario para favorecer la inserción laboral --entre un 60% y un 70% de los participantes encuentran empleo antes de finalizar el proceso, ha indicado-- y ha reiterado el compromiso de Santander con este tipo de estrategias para ayudar a las personas que buscan empleo.

La regidora ha participado en el acto de apertura de la Jornada de Emprendimiento, con dos talleres impartidos en el Centro de Iniciativas Empresariales (CIE), dentro del programa de Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento Solidario 2026 promovido por la Consejería de Empleo a través del Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN), cuyo objetivo es ayudar a desempleados a reactivar sus búsquedas de trabajo en equipo y asesoramiento de coaching laboral.

Durante su intervención, Igual ha subrayado la implicación de Santander con este programa, y ha recordado que la ciudad fue pionera en su implantación desde 2013.

La alcaldesa ha señalado que el Ayuntamiento ha apostado por este modelo desde sus primeras ediciones, incorporándolo a sus políticas de empleo y coordinándolo con otras iniciativas municipales.

Santander alcanza su decimotercera edición desde su inicio en 2013. Entre 2014 y 2025 participaron 310 personas, cifra que asciende a 346 participantes si se incluyen la primera edición y los integrantes que han comenzado el programa este año.

La Lanzadera Joven de Santander también muestra una evolución positiva. Desde su puesta en marcha en el periodo 2019-2020 se han desarrollado siete ediciones y han participado 134 jóvenes.

Esta modalidad permite reforzar la empleabilidad de personas que se encuentran en las primeras etapas de su vida profesional, facilitando herramientas para su incorporación al mercado laboral y mejorando sus competencias.

Al acto celebrado hoy en el CIE también han asistido la concejala de Empleo, Chabela Gómez-Barreda, y la directora general del Servicio Cántabro de Empleo, Lucía Serrano.

Durante la jornada, se han impartido los talleres 'Comunica y emprende', a cargo de Mónica Bóveda, y 'Simulación de emprendimiento por equipos', a cargo de técnicos de la Cámara de Comercio.

A lo largo de este año se desarrollarán 14 programas, 11 de ellos de carácter generalista en Santander, Torrelavega, Castro Urdiales, Reinosa, Laredo, Piélagos, Camargo, Medio Cudeyo, El Astillero, Colindres, Santa Cruz de Bezana, Los Corrales de Buelna, Cabezón de la Sal y Mancomunidad Valles Pasiegos. Además, habrá dos para jóvenes en Santander y Torrelavega, y uno de parados de más de 45 en Suances.

Cada lanzadera dura seis meses y se compone de un grupo de unos 20 parados que es supervisado por un coordinador que guía y fomenta para que sea el mismo grupo, con la aportación de cada persona, el que genere dinámicas de motivación, aprendizaje e inserción en el mundo laboral.