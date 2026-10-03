Igual destaca el programa 'Café comercial' que celebra su centenario como espacio de diálogo e intercambio de ideas

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, visita la tienda Doña Carmen por el centenario del programa 'Café Comercial'. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha destacado el programa 'Café Comercial' que celebra su centenario como parte de la estrategia municipal de apoyo al comercio local.

Acompañada del concejal del área, Álvaro Lavín, Igual ha visitado el establecimiento 'Doña Carmen' y ha reconocido la importancia de esta iniciativa que, desde su puesta en marcha en 2024, busca reforzar la colaboración con el tejido comercial, generar espacios de encuentro y poner en valor y reconocer la importancia del comercio de proximidad.

Durante la visita al comercio, la alcaldesa ha subrayado la importancia de mantener un diálogo "cercano y permanente" con comerciantes y empresarios, generando espacios que permitan compartir experiencias, detectar necesidades y abordar conjuntamente los retos a los que se enfrenta diariamente el comercio de proximidad.

"El comercio local es una pieza fundamental de nuestra ciudad. No solo genera actividad económica y empleo, sino que contribuye a mantener vivos nuestros barrios, nuestras calles y nuestros espacios de convivencia", ha remarcado Igual en un comunicado.

En este sentido, ha asegurado que 'Café Comercial' se plantea como un punto de encuentro entre el Ayuntamiento y el sector comercial, favoreciendo la participación y el intercambio de ideas y permitiendo trasladar de primera mano las inquietudes y propuestas de quienes desarrollan su actividad en el municipio.

La alcaldesa ha señalado que esta iniciativa se integra en una estrategia municipal más amplia de impulso al comercio local, basada en la colaboración, la escucha activa y el desarrollo de medidas que contribuyan a fortalecer el tejido comercial.

"Queremos estar al lado de nuestros comerciantes, escucharlos y trabajar conjuntamente para que nuestros establecimientos sigan siendo espacios de referencia y nuestras calles continúen teniendo actividad y vida", ha incidido.

También ha afirmado que, a través de los 100 'Café comercial' que ya se han celebrado, han surgido nuevas ideas como 'Recetas de éxito' o 'Maridaje comercial'.

Por último, la regidora ha subrayado que desde el Ayuntamiento se continuará trabajando en el desarrollo de iniciativas de apoyo, promoción y dinamización del comercio de proximidad, con el objetivo de favorecer la actividad económica local, reforzar la identidad de los barrios y poner en valor el papel social y económico de los pequeños comercios.