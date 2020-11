Igual dice que el Debate del Estado de la Ciudad "no lo pone la alcaldesa" sino que se fija por ley

Afirma que el PSOE se ha "desmarcado" del consenso

SANTANDER, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha afirmado hoy que el Debate sobre el Estado de la Ciudad "no lo pone la alcaldesa porque quiera" sino que, por ley, debe convocarse en el plazo de 15 días desde que se solicita o, en caso contrario, lo convoca el secretario del Pleno diez días más tarde.

Igual ha explicado que el PSOE ha solicitado la celebración del Debate la semana pasada y por eso la alcaldesa tiene que convocarlo porque sino no cumpliría la ley, y en este sentido ha censurado que han sido los socialistas los que se han "desmarcado" de un consenso para su celebración, que será el próximo lunes 30 salvo que retiren su petición.

A preguntas de la prensa tras las declaraciones del portavoz de Cs y socio de Gobierno local, Javier Ceruti, que considera "prematuro" celebrar el debate dentro de menos de una semana y con el ejercicio sin finalizar en lugar en febrero o marzo del próximo año, Igual ha subrayado que la fecha es fruto de la moción del PSOE presentó en el Pleno, lo que "obliga" a la regidora a convocar el Pleno extraordinario para su celebración en los 15 días siguientes o sino, el secretario del pleno lo convocará diez días más tarde.

Igual ha enfatizado que el PSOE ha pedido "unilateralmente" la convocatoria, "desmarcándose" del acuerdo, y lo que ha hecho el PP es proponer a los grupos que se celebrase esta semana --mañana miércoles 25-- o el lunes de la próxima. Dos grupos se decantaron por el día 30 (PSOE y PP), dos no contestaron (Cs y PRC) y Unidas por Santander propuso los meses de marzo o abril, con lo que las mayoría optó por el lunes.

"El 30 se hará el debate y no por consenso, porque se ha desmarcado el PSOE, sino porque la ley dice que debe celebrarse en los 15 días siguientes", ha reiterado, precisando que la "única opción" de que no se lleve a cabo es que ella "incumpla la ley" o que el PSOE retire la petición con la que se ha "desmarcado" del acuerdo plenario, y se busque entonces una fecha en enero o febrero, "que es en lo que se quedó", ha afirmado.

"Pero si un grupo político lo pide, la alcaldesa va a hacerlo porque es legal", ha insistido, así como en la "deferencia" del PP de proponer dos fechas.

"¿Qué no es el día apropiado? Pues la culpa no la tiene la alcaldesa. ¿Qué no parece que haya consenso? Pues habrá que mirar al PSOE que es el que se desmarcó. Quien quiera buscar consenso, que se lo diga al PSOE", ha concluido Igual.