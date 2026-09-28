Igual dice que es "ilegal" que el Ayuntamiento compre las viviendas de Hermanos Calderón y las adjudique a los afectados

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SANTANDER 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha señalado que el Ayuntamiento no se puede "permitir económicamente" comprar las viviendas de Hermanos Calderón y, además, es "ilegal" que las adjudique "exactamente" a los afectados.

Así lo ha manifestado la regidora este lunes a preguntas de la prensa sobre la petición de la Plataforma de Afectados por las Viviendas de Hermanos Calderón, que ha lanzado la campaña 'Hay una carta para ti', abierta a personas de toda España, para pedir a Igual que actúe ante la situación de cerca de un centenar de familias que puede perder sus hogares en los próximos meses, comprando los pisos el Ayuntamiento.

La Plataforma ha indicado que estas viviendas fueron promovidas como alquiler asequible por InamoCaixa, pero "La Caixa" las vendió a Mosaic Propco, un "fondo buitre" que pretende ponerlas a la venta a precios de mercado.

Así, ha solicitado al Consistorio que estudie las fórmulas jurídicas y económicas disponibles y adopte las medidas necesarias para adquirir estas viviendas para que sigan siendo asequibles y las familias puedan permanecer en ellas.

Sin embargo, la alcaldesa ha manifestado que, como ya trasladó a los afectados en una reunión celebrada antes del verano, en la que la realizaron esta petición "de manera personal", "el Ayuntamiento en ese momento no se podía permitir comprar esas viviendas, económicamente hablando" y, además, dicha fórmula no la podían aplicar porque "no se atiene a la legalidad".

Igual les dijo entonces que, aunque entiende su reivindicación, desde el Consistorio tenían que conocer "los derechos y las obligaciones de cada una de las partes".

Así, ha explicado que cuando el Ayuntamiento dispone de viviendas, bien porque las tiene, forman parte del patrimonio o porque las construye, "siempre hay un registro de demandantes y un sorteo".

"Un ayuntamiento debe de dar igualdad de oportunidades a todo el mundo, con unos criterios, pero igualdad de oportunidades a todo el mundo", ha subrayado.

Igual ha apuntado que ambas partes quedaron "pendientes de seguir hablando" después del verano, por lo que "sigue la vía abierta de comunicación con ellos".

"Estaremos al lado de los vecinos, estaremos ayudándoles a defender sus derechos, pero también sin pisar los derechos de las otras partes", ha sentenciado la regidora.