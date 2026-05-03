Igual felicita al Racing por ganar al Huesca y anima a los santanderinos a "engalanar" la ciudad de verdiblanco - REAL RACING CLUB

SANTANDER, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha felicitado hoy al Racing por su victoria ante el Huesca en los Campos de Sport, por 4-2, y ha animado a los santanderinos a "engalanar" la ciudad con los colores verdiblancos, con el fin de mostrar la ilusión ante un posible ascenso a Primera.

Así, ha anunciado que el balcón del Ayuntamiento se vestirá con los colores del equipo desde mañana lunes para mostrar su apoyo en la recta final de la Liga Hypermotion, que actualmente lidera con 72 puntos, a falta de cuatro partidos, dos en casa y otros dos lejos de los Campos de Sport de El Sardinero.

Tal y como ha detallado, el objetivo es "conseguir el sueño y apelar al espíritu de iconos como Nando Yosu, Rafael Alsúa o el equipo de 'los bigotes'", que también asistieron a momentos "épicos e históricos", como los ascensos de 1984, 1993 o, el más cercano, 2002.

De este modo, "Santander quiere mostrar el apoyo de toda la ciudad a la plantilla racinguista y la ilusión de los santanderinos por acompañar a su equipo en estos últimos encuentros, definitivos para conocer el desenlace final y que todo el mundo confía en que sea el regreso del Racing a la máxima competición del fútbol español", ha recogido la nota de prensa.

"El camino a Primera nunca es fácil, pero con una afición como ésta y el empuje de El Sardinero, todo es posible. Que no os falte la garra, la constancia y ese espíritu racinguista hasta el final. A por la 45!!", ha concluido.