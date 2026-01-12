La alcaldesa de Santander, Gema Igual, informa a los vecinos en los centros cívicos sobre la tasa de gestión de residuos y sus las bonificaciones - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha iniciado una serie de charlas en los centros cívicos para explicar de forma directa a los vecinos sobre las bonificaciones que ha habilitado el Ayuntamiento en la nueva tasa de gestión de residuos urbanos, en vigor desde el 1 de enero.

Igual ya se ha reunido con vecinos en los centros de La Marga y Callealtero, y esta tarde está previsto un nuevo encuentro en Tabacalera a partir de las 19.30 horas. A lo largo de este mes de enero, se sucederán otras sesiones informativas en los distintos centros cívicos de la ciudad, ha informado este lunes el Consistorio.

Según ha explicado Igual, el objetivo es ofrecer información de primera mano a los vecinos en los primeros días de aplicación de la tasa, "porque es fundamental que sea comprensible y que permita a todos los ciudadanos conocer desde el inicio los derechos que nuestra ordenanza reconoce".

La regidora ha indicado que la nueva tasa de residuos responde al cumplimiento de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que ha obligado a todos los ayuntamientos de España a implantar una tasa específica, diferenciada y no deficitaria que cubra el coste real del servicio municipal de recogida, transporte y tratamiento de residuos.

En este sentido, ha subrayado que el Consistorio cumple con una exigencia que afecta a todos los municipios "tratando de proteger a las familias santanderinas e incluyendo bonificaciones ambientales de hasta un 30% en la parte variable, además de las sociales, que suman una reducción de hasta el 90%".

Para el ello, el Ayuntamiento ha desplegado una campaña divulgativa que incluye dípticos, una web muy sencilla e intuitiva www.tasaresiduossantander.es en la que sólo con inscribirse ya se puede acceder a las bonificaciones ambientales, y charlas en todos los centros cívicos municipales para reforzar la información presencial.

En el ámbito social, la alcaldesa ha explicado que la ordenanza ha establecido una bonificación del 90% de la cuota total para los titulares o beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital o de la Renta Social Básica del Gobierno de Cantabria.

En el ámbito ambiental, la regidora ha señalado que la ordenanza contempla una bonificación del 30% sobre la parte variable de la tasa para aquellas viviendas que participen en programas y actividades municipales orientados a la separación, reutilización y reciclaje de residuos.

La alcaldesa ha insistido en que el objetivo del Ayuntamiento que todos los vecinos "sepan que existen estas ayudas, que pueden solicitarlas y que se han habilitado mecanismos sencillos para hacerlo".

Para facilitar la información y la tramitación, los ciudadanos pueden acceder a la página web www.tasaresiduossantander.es, concebida como una herramienta clara y directa para informar y solicitar las bonificaciones ambientales. A través de esta web, los ciudadanos podrán registrarse en el censo de aplicación de buenas prácticas ambientales, consultar información detallada sobre la tasa y resolver las dudas más habituales.

Además, y de manera excepcional al tratarse del primer año de aplicación, el Ayuntamiento ha ampliado el plazo para solicitar las bonificaciones ambientales hasta el 28 de febrero de 2026, con el objetivo de dar margen suficiente a los vecinos para informarse, resolver dudas y realizar la solicitud con tranquilidad.

Junto a las bonificaciones previstas para el ámbito residencial, la ordenanza regula también reducciones dirigidas a inmuebles de uso no residencial, pensadas para reconocer el esfuerzo de las actividades económicas que gestionan adecuadamente sus residuos y adoptan medidas contrastables de mejora ambiental. Estas reducciones deben formalizarse mediante declaración responsable y la correspondiente documentación acreditativa a través de la sede electrónica municipal y el plazo concluye el 31 de enero.

A partir del mes de mayo de 2026 se enviarán las notificaciones individualizadas con la información de la cuota y del periodo de pago, que también estarán disponibles en la Sede Electrónica y en la Oficina Virtual Tributaria.