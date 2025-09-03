Igual lamenta la pérdida de rutas de Ryanair en Santander y exige al Gobierno central que actúe

Archivo - Avión de Ryanair en el Seve Ballesteros.- Archivo - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha lamentado la decisión de Ryanair de reducir conexiones y rutas desde el aeropuerto Severiano Ballesteros, que perderá los vuelos con Roma, París, Milán y Viena, una medida que ha calificado de "mazazo para la competitividad de Santander".

Como ha recordado en un comunicado, la compañía aérea justifica su decisión en las altas tasas impuestas por AENA, dependiente del Gobierno central, por lo que ha exigido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que actúe.

"Somos una ciudad al norte del norte, en el centro del Cantábrico, que depende de unas buenas comunicaciones. El Gobierno de España debe hacer su trabajo, negociar con Ryanair y cumplir de una vez sus compromisos con Santander", ha señalado la regidora.

"Nos están condenando al aislamiento, a venir en coche a Santander, algo que no es sostenible ni beneficioso para la ciudad", ha añadido Igual, recordando que los trenes siguen sufriendo retrasos y averías, mientras las comunicaciones por carretera están pendientes de proyectos clave como la autovía Burgos-Aguilar, que acumula más de un año de demora.

Igualmente se ha referido a la tardanza en la llegada del AVE a la ciudad, a los numerosos cortes ferroviarios en las conexiones nacionales; y al proyecto para mejorar la conexión ferroviaria entre Cantabria y Vizcaya, sobre el que "pende la amenaza de que el Ministerio no ejecute la conexión hasta Santander, llegando únicamente hasta Castro y alegando dificultades técnicas y de rentabilidad", ha señalado.

La alcaldesa ha advertido de que esta pérdida de conexiones se suma a la reducción de frecuencias en vuelos nacionales, al encarecimiento de los billetes, a la desaparición de vuelos de bajo coste y a una situación cada vez más complicada para los ciudadanos y las empresas.

En este sentido, ha denunciado que la falta de infraestructuras y de conexiones competitivas está restando a Santander capacidad de atracción empresarial, del talento, y también turística.

"Estamos perdiendo competitividad y en estas condiciones no sirve de nada el esfuerzo que estamos haciendo desde el Ayuntamiento para desestacionalizar y descentralizar la oferta apostando por sectores como la innovación, la cultura, la gastronomía", ha indicado.

Igual ha advertido además de que estas decisiones del Gobierno central suponen un freno al emprendimiento, a la retención del talento y un grave perjuicio para el sector turístico, que depende de unas comunicaciones ágiles y asequibles.

"Para Santander es nefasto perder conexiones aéreas internacionales y más aún en un contexto en el que ya padecemos la reducción de frecuencias nacionales y la lamentable gestión del Gobierno de España. La ciudad cada vez está peor comunicada y el Gobierno de Pedro Sánchez es el único responsable", ha concluido.