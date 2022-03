Igual no cesará a Ceruti pero recuerda que en política existe "la opción de irse"

SANTANDER, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha afirmado hoy que no cesará al concejal de Urbanismo y portavoz de Ciudadanos --su socio de Gobierno--, Javier Ceruti, pero ha recordado que en política existe "la opción de irse".

La regidora se ha pronunciado así a preguntas de la prensa sobre las declaraciones realizadas el martes por Ceruti, afirmando que solo si la alcaldesa le cesa podrá avanzar el actual proyecto de integración ferroviaria, y que hoy Igual ha considerado que son "nuevamente echar balones fuera".

"Yo en política, lo que exijo a todos los políticos es que, si alguien cree que no tiene fuerza, si alguien cree que no se atiende a su criterio, si alguien cree que no aporta a la ciudad, pues también existe opción, que es la de irse. Existe la opción irse o existe la opción de que le cesen", ha subrayado la alcaldesa.

Al hilo, Igual ha asegurado que ni la Concejalía de Urbanismo, ni el Grupo Ciudadanos "tiene que aprobar ni que firmar nada" en este convenio entre el Gobierno Central (Mitma y Adif), el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander para la reordenación ferroviaria.

La regidora ha recordado que el pacto de Gobierno con Cs incluía un "paréntesis" en el proyecto, que Cs quería revisar y someter a participación ciudadana, así como elaborar posteriormente un plan especial dentro del Plan General de Ordenación Urbana. "Todo me parece lógico y nada se ha cambiado", ha afirmado Igual, que ha reconocido que ese periodo de casi tres años ha permitido "optimizar" la solución con un "escalón" en la zona de la calle Castilla.

"Muy bien, fenomenal, se ha optimizado la losa. Y el concurso de ideas es para la zona que queda libre y la superficie de la losa", ha remarcado la alcaldesa, frente a la intención de Ceruti de que el concurso sea para toda la integración ferroviaria, lo que supondría "entrar en el terreno de Adif".

"¿Quieren los santanderinos poner en la superficie de la losa árboles o quieren poner un parque o una pista deportiva?. ¿Quieren que la carretera de salida no esté junto a la calle Castilla, que esté donde hoy están las vías y haya un gran paseo?. Eso será el concurso de ideas", ha explicado.

Pero ha insistido en que el estudio ferroviario sobre cómo unificar las vías depende de Adif, ya está aprobado, y ahí el Ayuntamiento "no tiene competencia ni conocimiento". Y ha reiterado que es una obra que el Administrador Ferroviario puede ejecutar "cuando quiera" y "no necesita ninguna validación del Ayuntamiento. No necesita que el señor Ceruti firme nada, lo mismo que la alcaldesa no firme nada. La pueden empezar cuando quieran".

Porque el concurso parte de la necesidad de Adif para su actividad, ha insistido, y ha recordado que los gobiernos de España y Cantabria y la Alcaldía "respetan" el estudio informativo.

Entonces, "concurso de sí, pero en lo que se deja libre. Creo que es fácil de entender, porque no son terrenos del Ayuntamiento de Santander" y "no podemos entrar en lo que Adif necesita ferroviariamente", ha señalado. "Esas son las necesidades ferroviarias y además las paga él".

EL PROYECTO CONTINÚA

Así, Igual ha dicho que el proyecto está en vigor y el paréntesis pedido por Cs no puede ser "sine die", además de que el convenio ya no puede tener más adendas o renovación. Ir a otro convenio supondría al Ayuntamiento pagar más dinero por la Ley de Movilidad, y partir de cero implicaría un plazo de unos 15 años. "Perjuicios" en todo caso.

La alcaldesa ha explicado que el pasado lunes, en la reunión de la comisión para la integración ferroviaria, "decidimos todos que si no ponemos fin al paréntesis perdemos muchísimo; y que si Adif reactiva, como es su voluntad, y al Gobierno de Cantabria le pareció bien, y a mí me parece bien, y al señor Ceruti no, ganamos muchísimo".

"Y yo no quiero ser la alcaldesa que reste a la ciudad de tener 51.000 metros cuadrados encima de una losa y treinta y pico mil encima en superficie. Yo no quiero ser la alcaldesa o los políticos de Santander que condenen a seguir como estamos durante quince o más años", ha dicho.

Además, la regidora ha opinado que "si no estamos de acuerdo en que Adif tenga que organizarse con sus técnicos para sus necesidades, no vamos a estar de acuerdo nada. Porque partimos de avasallar al de al lado".

La regidora se ha pronunciado así a preguntas de la prensa durante una visita la Cocina Económica.