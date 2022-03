Ceruti dice que solo si la alcaldesa le cesa podrá avanzar el actual proyecto de integración ferroviaria

SANTANDER, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Santander, Javier Ceruti, ha afirmado hoy que solo si la alcaldesa, Gema Igual (PP), le cesa podrá avanzar el actual proyecto de integración ferroviaria "impuesto unilateralmente" por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma).

Ceruti ha acusado hoy al Mitma de tratar de "tumbar todo lo acordado" en la integración ferroviaria de la ciudad con un proyecto que para Cs "no es el mejor" y que no podrá avanzar sin la oposición de la formación. "Haremos todo lo posible para paralizar esa ejecución que perjudica a la ciudad", ha asegurado.

"Mientras la Concejalía de Urbanismo esté en nuestras manos --si la recupera el PP, será una alfombra roja-- no van a poder avanzar sin encontrar nuestra oposición. Estamos esperando la información del Ministerio para ver en qué podrían avanzar sin afectar al concurso de ideas pero más allá de eso nuestra colaboración no va a estar", ha asegurado Ceruti, subrayando que "la solución es muy fácil; que la alcaldesa me cese".

"Si la alcaldesa me cesa, ellos harán lo que les dé la gana", ha dicho Ceruti, que ha insistido en que mientras Cs siga en el equipo de Gobierno "resistiremos como gato panza arriba" y "no dejaremos de defender el mejor proyecto para Santander". "No va a ser un concurso de ideas sobre una losa sino sobre proyectos mientras no nos quiten de en medio", ha remarcado.

A preguntas de los medios en la rueda de prensa semanal de acuerdos de la Junta de Gobierno local, respecto a si pretende seguir esperando al concurso de ideas a pesar de que Adif no permite cambios en su estudio informativo, Ceruti se ha reafirmado en su postura porque, como figura en el pacto de gobierno con el PP, los santanderinos "merecen opinar al respecto" y no "aceptar lo que nos tiren".

Ceruti ha atribuido a los "cambios en la cúpula" del Mitma y Adif la postura de estas entidades respecto al calendario del proyecto, "que se está cumpliendo", y que incluye la licitación en octubre del concurso de ideas para la integración. Pero "de repente han venido ayer con que no querían cumplir ese acuerdo", ha señalado en relación a la reunión de la comisión para la integración ferroviaria que se ha celebrado este lunes.

Con todo, ha subrayado que le "cuesta mucho creer" que el Ministerio "esté dispuesto a imponer el proyecto por encima de la voluntad de los ciudadanos de Santander", y ha opinado que quizá se trata de un "órdago" para intentar avanzar en la ejecución.

El concejal ha advertido que Cs seguirá defendiendo "el derecho de la ciudad a decidir su futuro en unas condiciones que no sea impuestas unilateralmente" porque hacerlo sería "un desastre para Santander", como pasó en 1938 con el proyecto de entrada de las vías.

Según Ceruti, la alcaldesa "se ha agarrado ayer como un clavo ardiente" a la afirmación de que "si el Ministerio quiere ejecutarlo, lo va a hacer, diga lo que diga la ciudad". En su opinión, ello responde a que "sirve para salvar un mal proyecto que fue impulsado por el PP cuando era ministro el que había sido alcalde", en alusión a Íñigo de la Serna. Para el edil, la "intención" de la regidora es "hacer pasar por un buen proyecto el que no lo es".

"Le pediré a la alcaldesa su opinión cuando negociemos el precio de La Remonta, a ver si es lo que diga el Ministerio o hay que hacer todo lo contrario", ha comentado.

Cs ha pedido al Mitma las "exactas condiciones técnicas de necesidades ferroviarias" para avanzar en el concurso de ideas, que es lo que, en su opinión, ha "precipitado" la reunión de la comisión, y que servirá a la Concejalía de Urbanismo, que dirige el propio Ceruti, para valorar qué proyectos vinculados a la integración, que no son la losa "que nos quieren tirar encima de la ciudad", pueden desarrollarse sin condicionar las posibles soluciones.

"Si se puede avanzar, como en el edificio ferroviario, que lo estudiaremos, estupendo", pero "no vamos a cambiar un concurso de ideas, poner encima de la mesa las mejores soluciones para conciliar las necesidades ferroviarias y urbanísticas, por un concurso de ideas sobre la jardinería que van a plantar encima de una losa".

Respecto a los plazos, sobre los que ayer el Ministerio advirtió que un nuevo proyecto supondría un retraso de entre 10 y 15 años, Ceruti ha recordado que el proyecto llevaba sobre la mesa 12 años antes de que Cs entrara en el equipo de Gobierno, y que en los tres últimos en que ha estado paralizado se ha mejorado, como ayer reconocieron todas las partes.

"La losa de 14 metros era inmejorable; cuando hemos exigido, han hecho uno nuevo que mejora notablemente lo anterior", por lo que, para el concejal, "hay que exigir para mejorar", lo que pasa por decidir antes el proyecto en su globalidad "en beneficio del interés de Santander".

"Hay quien está dispuesto a aceptar lo que les tiren: estaban dispuestos al proyecto de hace tres años, están dispuestos al que se ha mejorado gracias a que hemos exigido pese a que se quejaban cuando exigíamos. Y seguiremos exigiendo para lo mejor para Santander", ha subrayado.

Además, ha afirmado que el proyecto no cumple los requisitos de financiación europea por el plazo, y ha asegurado que, aunque no hubiera estado paralizado los tres últimos años, tampoco habría dado tiempo "a subirse al tren de estos fondos".

También ha rechazado, como dijo ayer Adif, que se haya "mimado" a Santander con este proyecto, que supone una inversión de unos 188 millones de euros, cuando en Gijón el proyecto de integración ferroviaria asciende a 1.000 millones, y los de Vitoria o Bilbao la superan de seis a diez veces. "Nos están diciendo que están mimando a Santander con un proyecto que no permiten discutir y que es ridículo en comparación con los demás" y que además desecha otras opciones como el bypass de la salida de Santander hacia Oviedo que liberaría más espacios.

"Santander no está pidiendo mimos, está pidiendo respeto", ha subrayado Ceruti, para quien "imponer incumpliendo los plazos que ellos habían aceptado es una falta de respeto a la ciudad".

PACTO

Respecto al pacto de Gobierno con el PP en relación a la integración, Ceruti ha dicho que, aunque en su mayoría se han cumplido, "el espíritu del pacto es no avanzar hasta que se decida el modelo", además de que el pacto incluye que Cs asume las competencias de Urbanismo, mientras la alcaldesa "está diciendo que ella está dispuesta a tomar decisiones contra las competencias de Urbanismo".

"Si eso se produce, no creo que nadie discuta que estaría incumpliendo el pacto, para los que crean que está cumpliendo el pacto", ha dicho Ceruti, que se ha referido "a incumplimientos permanentes y constantes" en la portavocía.

Cuestionado sobre si se plantea ruptura con el PP si se reactivan las obras de integración, el edil ha recordado que él no tiene la capacidad "de hacer pagar" el incumplimiento del pacto. "Lo que no sé es si ante un incumplimiento tan grosero habría quien se quitara las vendas de los ojos".