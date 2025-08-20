Igual "no negará" una reunión a la comisión contra el parking de caravanas en Mataleñas

SANTANDER 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), "no va a negar" la reunión solicitada por la Comisión para la Defensa de Mataleñas para hablar del proyecto del parking de autocaravanas que allí se va a ejecutar y contra el que este colectivo ha recogido 8.000 firmas.

Cuestionada por la prensa, Igual ha explicado que ha tenido conocimiento de esta petición de reunión a través de los medios de comunicación y, según ha señalado, hasta las 14.00 horas del martes ella no tiene constancia de que se hubiera registrado (la comisión lo hizo posteriomente, según informó este colectivo a Europa Press).

Igual ha señalado que "nunca" ha negado una reunión a nadie y "no será esta vez cuando la vaya a negar". "Las cosas se pueden explicar muchas veces", ha dicho.

En sus declaraciones a la prensa, la alcaldesa ha vuelto a defender el proyecto para crear 30 plazas de autocaravanas en el parking de Mataleñas y ha insistido en que hay críticas que se están haciendo a esta actuación que no se corresponden con el proyecto.

En este sentido, ha vuelto a explicar que va a seguir siendo un aparcamiento para coches y un lugar de paso para los vecinos, aunque ahora "liso" y "totalmente accesible"; y que las 30 plazas para las autocaravanas "no están metidas en un búnker", "no hay un muro de dos metros y medio", y que hay "un máximo de nueve árboles" que pueden ser retirados pero que se reponen con "otros 119".

Además, ha apuntado de nuevo que, en la actualidad, en la zona de Cueto hay autocaravanas en dos aparcamientos, uno al lado del centro cívico y otro al lado del colegio, donde no tienen "el control físico para saber si uno extiende un toldo o si uno saca una mesa".

Frente a ello, ha defendido que en el nuevo área de autocaravanas proyectado, el aparcamiento es "reglado, vigilado y de pago", y van a tener servicios para estacionar y vaciar depósitos pero "nunca para acampar".

Asimismo, se trata de un proyecto que ha sido "consensuado" con la Asociación de Campings para "que no haga competencia" a los campings que hay en la zona, ha subrayado.

De esta forma, la regidora ha vuelto a explicar los "temores" o "malos conocimientos" que a veces que tienen "algunos de los vecinos". En este punto, ha indicado que respeta a quien no esté de acuerdo con el proyecto, pero al mismo tiempo ha defendido poder "dar explicaciones" sobre el mismo.

Igual ha hecho estas declaraciones en el Palacio de Festivales tras participar en la presentación del IV Torneo Internacional de Clubes de Balonmano Cantabria Infinita-Trofeo Ciudad de Santander.