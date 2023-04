Igual (PP) presenta una lista al Ayuntamiento de Santander renovada al 40% de la que salen Huergo, Nalda y Miriam Díaz

SANTANDER, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a la reelección como alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha dado a conocer este miércoles la lista con la que concurrirá a las elecciones locales del 28 de mayo, en la que seis de los primeros quince puestos son nuevas incorporaciones (el 40%) y en la que no figuran los actuales concejales Víctor Huergo, Pedro Nalda y Miriam Díaz, en los tres casos por decisión propia.

Tampoco continúa Carmen Ruiz, si bien estará en la candidatura en un puesto "simbólico", el último de la lista. Además, el PP recupera a Isabel Gómez-Barreda, que ya fue concejala y directora general de la Mujer, e incorpora a Beatriz Pellón, campeona de España de Tenis, en el puesto 13.

Así lo ha indicado la regidora en una rueda de prensa en la que ha presentado su candidatura "para gobernar", que es "un reflejo de la sociedad", "equilibrada" entre perfiles técnicos y profesionales de distintos sectores y en la que los integrantes están preparados para asumir todas las áreas de gobierno, ha dicho.

La alcaldesa ha destacado la capacidad de escucha y la honradez de los candidatos, que, aunque tienen distintos perfiles, "todos tienen espíritu de servicio público" y han "aceptado este reto ilusionante", para lo que están dispuestos a dejar su profesión durante los próximos cuatro años. "Todos están preparados y conocen este reto que afrontan con entusiasmo", ha enfatizado.

Este equipo "compacto y sólido, capaz de responder a las necesidades de los santanderinos" ha sido elegido "desde la responsabilidad de quien viene gobernando" en el Ayuntamiento. "Habrá dificultades, pero las solucionaremos y tenemos muy buenos proyectos que ejecutaremos", ha asegurado.

La lista se presentará públicamente en un acto que tendrá lugar este sábado al mediodía en el auditorio de San Roque, con el fin de que los santanderinos "pongan cara" a las 27 personas que la integran y los tres suplentes. Además, en dicho evento Igual explicará por qué Carmen Ruiz figura en el último puesto de la candidatura.

Según la aspirante a la reelección, la lista del PP está integrada por personas "comprometidas con la ciudad", con "capacidad, solvencia, mérito, honradez y honestidad", avaladas por sus trayectorias y formación. "No son un grupo de amigos, fieles o serviles; no es su última opción: todos son voluntarios con afán de servicio público", ha remarcado. "Son valientes, firmes y con responsabilidad para con veracidad contrarrestar a la oposición", ha declarado.

También ha agradecido el "empeño y trabajo" de los concejales que no repiten, que durante la pandemia han dirigido áreas "significativas" como Economía, Personal y Policías y Comercio y Turismo.

Ha explicado que no continuar ha sido "decisión de ellos", en unos casos por la edad, y en otro, el de Díaz, porque "ha decidido emprender nuevos caminos". En este sentido, ha afirmado que "la política no es para toda la vida; no se puede depender de ella", y ha apuntado que requiere "mucha dedicación, dejar la vida privada a un lado, y es comprensible que tenga un principio y un final". Por eso, "no es una sorpresa" que Díaz haya decidido no continuar.

Al hilo, a preguntas de la prensa sobre las palabras del candidato socialista a la Alcaldía, Daniel Fernández, afirmando que el PP ha hecho un "hueco" a Igual en el Parlamento --opta en el número dos de la candidatura regional-- porque "tienen mucho miedo a perder la Alcaldía" y no tiene trabajo fuera de la política, ha asegurado que "gracias a Dios" sí tiene trabajo, en el hotel familiar de Isla.

Tras reiterar que no pretende contestar a Fernández "porque me niego a salir cada vez que dicen alguna barbaridad" sino "en atención a la realidad", ha comentado que cuando acabe su vida política cree que será en el hotel donde esté.

Además ha considerado que "parece mentira que alguien haga una lista para buscar hueco: las listas se hacen con los mejores candidatos para que se pueda ganar y además gobernar". "Ni a mí me tienen que buscar hueco porque tengo mis huecos, ni quiero que nadie haga una lista buscando huecos: yo no la he hecho y en mi partido no se hace", ha dicho.

Además, ha recordado que este martes la presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, explicó que su inclusión había sido "por decisión propia, por la valía de alguien que está al frente de la ciudad de Santander puede aportar al Parlamento, y pueda sumar el apoyo que tenemos de los santanderinos a la candidatura regional".

"Entiendo que estamos en campaña pero no entiendo las mentiras", ha concluido, reiterando que no está dispuesta a contestar. "A palabras necias, oídos sordos", ha zanjado.

LISTA

La lista del PP a las elecciones a la Alcaldía de Santander está integrada por Gema Igual y César Díaz --como ya se anunció--, mientras en el número 3 figura la actual concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo. Los puestos cuarto y quinto son nuevas incorporaciones, la enfermera Zulema Gancedo, actual responsable de Transporte Sanitario en Hospital Valdecilla; y Javier García, licenciado en Administración y Dirección de Empresas, que trabaja en un banco.

En el sexto va Daniel Portilla, actual edil de Empleo; y en el séptimo, Isabel Gómez-Barreda. Los números 8, 9 y 10 son para tres concejales actuales: Lorena Gutiérrez, Noemí Méndez y Álvaro Lavín; mientras en el 11 se incorpora Eduardo Castillo, funcionario del Ayuntamiento de Villaescusa; en el 12 Francisco José Arias, oficial de notaría; en el 13, Beatriz Pellón; en el 14 Mateo Echevarría, técnico de cuidados auxiliares de Enfermería en una residencia; y en el 15 Ana Isabel Palencia, técnica superior de secretariado de dirección.

Completan la lista Agustín Navarro Morante (16); José Luis del Barrio (17); María Carmen Barcina (18); Jesús Gutiérrez (19); María Cinta Almenara (20); Santiago Martínez (21); Concepción Boo (22); María Saiz (23); Carlos Villegas (24); Carlota Guerrero (25); Álvaro García (26); y Carmen Ruiz (27).

Los tres suplentes son Beatriz Gandarillas, Miguel Pérez y María Carmen Sánchez.