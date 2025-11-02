Igual presenta a los vecinos el proyecto de acondicionamiento de Santiago el Mayor y Pronillo por más de 3,2 millones - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha mantenido un encuentro con los vecinos de Santiago el Mayor y Pronillo para presentarles el proyecto global de acondicionamiento y pavimentación de ambos barrios, que cuenta con una inversión total de más de 3,2 millones de euros.

Acompañada por los concejales Lorena Gutiérrez y Agustín Navarro, la regidora ha explicado que esta actuación se dividirá en dos fases, con el fin de minimizar las molestias a los vecinos y favorecer la convivencia durante las obras. Así, en primer lugar, se centrará en la zona de Santiago el Mayor, donde se desarrollará una renovación integral del espacio público.

La previsión del Consistorio es iniciar esta primera fase, que supone más de la mitad de la inversión total, a mediados del próximo año con un plazo estimado de ejecución de diez meses. Posteriormente, se acometerá la segunda fase para completar la actuación global prevista.

El objetivo es mejorar la accesibilidad, la seguridad vial, la iluminación, el saneamiento y la estética urbana, dando respuesta a las demandas que los propios vecinos venían planteando desde hace tiempo.

En nota de prensa, Igual ha subrayado que este proyecto es "una muestra más" de la "apuesta" del Ayuntamiento por la regeneración de los barrios, "porque queremos que todos los santanderinos, vivan donde vivan, disfruten de calles seguras, accesibles y agradables".

Y ha destacado el valor de la participación ciudadana en el diseño y seguimiento de este tipo de actuaciones. "Escuchar a los vecinos es fundamental. Ellos son quienes mejor conocen sus barrios y por eso estas reuniones nos permiten recoger sugerencias y ajustar los proyectos a las necesidades reales de cada zona", ha añadido.

La alcaldesa también ha incidido en que el Ayuntamiento tiene en marcha un plan continuo de mejora de barrios, con intervenciones en diferentes puntos de la ciudad, y ha remarcado que la regeneración urbana no solo mejora la estética de los barrios, sino que "impulsa" la convivencia, la accesibilidad y la calidad de vida.

PROYECTO

La intervención prevé la creación de un itinerario peatonal accesible de unos 750 metros, que permitirá recorrer el barrio sin barreras, con la adecuación de escaleras, rampas y pasamanos y pasos de peatones a cota para garantizar la accesibilidad universal.

También se llevará a cabo una renovación completa de los pavimentos y aceras, que incorporarán materiales antideslizantes y resistentes en las zonas peatonales, adoquín prefabricado en áreas de aparcamiento y aglomerado impreso en las calzadas compartidas, mejorando la seguridad y la durabilidad del firme.

Asimismo, se sustituirán de forma integral las redes de saneamiento y abastecimiento, instalando nuevas canalizaciones, arquetas, sumideros y sistemas de drenaje pluvial que evitarán acumulaciones de agua en episodios de lluvia intensa.

Igualmente, la actuación incluirá la modernización del alumbrado público, con luminarias de bajo consumo y cableado subterráneo, así como el soterramiento de las líneas eléctricas y de telecomunicaciones para eliminar el cableado aéreo y mejorar la imagen urbana.

Además, contempla la creación de nuevas zonas verdes y ajardinadas, con especies adaptadas al entorno y un sistema de riego automatizado y telegestionado, junto con la instalación de nuevo mobiliario urbano, que incorporará bancos con respaldo y apoyabrazos, papeleras, fuentes, aparcabicis, zonas de juegos infantiles y aparatos biosaludables para mayores.

Por último, se procederá a la renovación de la señalización horizontal y vertical, reforzando la seguridad vial y mejorando la ordenación del tráfico en el conjunto del ámbito