Igual valora una concesión a 75 años de El Sardinero al Racing para que invierta en él "de forma organizada y legal" - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

SANTANDER, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, valora una concesión a largo plazo, a 75 años, de los Campos de Sport de El Sardinero al Real Racing Club como "la mejor opción" para que el club, "de una forma más organizada y legal", pueda "ejercer su actividad e invertir según sus necesidades" en el estadio.

Así, ha avanzado que "habrá una reunión" con el Racing en la que se pondrá "sobre la mesa" la opción de una concesión a largo plazo.

Igual lo ha manifestado este martes durante su intervención en el Foro Económico de El Diario Montañés, en la que ha asegurado que "todos sentimos que el campo es del Racing, del racinguismo", pero que, con la fórmula actual --el campo es propiedad del Ayuntamiento pero el club tiene una concesión vitalicia--, el proyecto de reforma del estadio, presentado por el Racing en octubre, es "complicado" en términos urbanísticos y legales, ya que el club "es una sociedad anónima deportiva y el Ayuntamiento no participa de los ingresos y gastos".

En esta línea, la regidora ha augurado que el Racing "va a subir" a Primera División y va a recibir "más de 40 millones de euros" por derechos televisivos, por lo que cree que el club dispondrá de "oportunidades" de inversión.

EL APARCAMIENTO

Sin embargo, la alcaldesa ha desligado la propia infraestructura del estadio municipal de la "influencia" planteada sobre el aparcamiento público anexo, donde el Racing quiere levantar la mayor plaza de la ciudad y soterrar el parking.

Igual ha señalado que actualmente pueden aparcar allí "todos los santanderinos" y que con la hipotética construcción de un aparcamiento subterráneo, la infraestructura pasaría a "una gestión indirecta".

Para ella, esa actuación debería tener una contraprestación --por ejemplo, como sucedió con la gestión del agua, donde Aqualia pagó un cánon de 60 millones al Ayuntamiento, que ha invertido en obras municipales--, porque en el proyecto del Racing para El Sardinero "solo los que van al campo de fútbol podrían ver esos beneficios económicos", ha dicho.

En este sentido, la alcaldesa ha asegurado que, cuando dice que "estamos mirando el proyecto" es porque "hay que estudiar" esa influencia sobre el aparcamiento. "Lo estamos haciendo con mucho cariño, pero es complicado para dar certezas", ha añadido.

Al respecto, ha dicho que la opción de "relacionar" el estadio y el aparcamiento "es muy complicada", ya que "la mayor traba" es la petición "sobre un bien de dominio público que todos los santanderinos disfrutamos" a la vez que se "arregla una instalación municipal".

"Estamos sopesando las trabas jurídicas de restar a los santanderinos un espacio, aunque pueda ser mejor el siguiente, que no lo dudo", ha afirmado.