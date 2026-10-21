IHCantabria contribuye al impulso de una economía azul más resiliente en el espacio atlántico europeo

Representantes de distintos países europeos analizaron los retos de adaptación de los puertos frente al cambio climático - UC

SANTANDER 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria (IHCantabria) ha participado en un encuentro "clave" de la política marina europea para la adaptación de los puertos atlánticos, celebrado este lunes 19 en la sede de la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG MARE) en Bruselas.

El encuentro 'Towards climate-resilient transport: Adaptation of EU Atlantic Ports to Climate Change' ha reunido a los principales responsables de las irecciones generales de la Comisión Europea, agencias de financiación y autoridades portuarias para abordar la vulnerabilidad de las infraestructuras costeras frente al aumento del nivel del mar y los fenómenos meteorológicos extremos, ha informado este miércoles la Universidad de Cantabria (UC).

El 95% de los puertos del mundo está expuesto a más de una amenaza natural, y la mitad afronta cuatro o más riesgos de forma simultánea. Las tormentas e inundaciones son los fenómenos más frecuentes, una situación que refuerza la necesidad de adaptar las infraestructuras portuarias al cambio climático y las convierte en una prioridad para la Unión Europea. El aumento de estos eventos extremos amenaza la seguridad, la operatividad y la competitividad de los puertos europeos.

Durante la jornada se han abordado cuestiones relevantes relativas a la evaluación de amenazas climáticas, el diseño de metodologías de proyección de riesgos y la planificación de medidas de adaptación. Asimismo, se han estudiado nuevas vías de financiación europea y compartido experiencias entre autoridades portuarias, centros de investigación y organismos públicos.

La participación de IHCantabria en este foro europeo refuerza su compromiso con la sostenibilidad y la cooperación internacional, aportando su experiencia científica y técnica en el análisis de la dinámica costera y la adaptación al cambio climático. Su contribución permitirá generar el conocimiento necesario para evaluar alternativas de actuación y apoyar en la toma de decisiones informadas, basadas en criterios científicos, ha destacado la institución académica.

El Plan de Acción inicial (2013-2020) generó más de 1.200 proyectos marítimos y a su término se puso en marcha el Plan de Acción para el Atlántico 2.0 con el objetivo de alinear la Estrategia Marítima del Atlántico con el Pacto Verde Europeo.

Un propósito que se lleva a cabo a través de actuaciones como transformar los puertos en centros de economía circular, nexos de energía limpia y puertas de enlace logísticas; teducir las brechas laborales, crear empleos verdes y concienciar a los ciudadanos sobre el cuidado de los océanos; acelerar el despliegue de la energía eólica marina, undimotriz y mareomotriz, reduciendo a su vez las emisiones de gases de efecto invernadero, y combatir la contaminación marina, proteger la biodiversidad y adaptar las zonas costeras al cambio climático.