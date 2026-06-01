Archivo - La II Feria de Empleo de la Fundación Laboral de la Construcción se celebra mañana en Santander - FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN - Archivo

SANTANDER, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Laboral de la Construcción de Cantabria celebrará este martes, 2 de junio, en Santander, y el jueves 4, en Torrelavega, una nueva edición de la II Feria de Empleo en Construcción.

La iniciativa, en horario de 09.30 a 14.00 horas, está orientada a acercar las oportunidades laborales y formativas del sector a personas interesadas en desarrollar su carrera profesional en un ámbito en plena transformación tecnológica y con alta demanda de empleo, con especial atención en jóvenes y mujeres, ha informado la organización.

El evento tendrá lugar en dos ubicaciones. El Palacio de Exposiciones de Santander (2 de junio) y en el Centro de Orientación y Emprendimiento (COE) de Torrelavega (4 de junio), y reunirá a importantes empresas y profesionales del sector de la construcción, que ofrecerán información, entrevistas de trabajo, orientación profesional y experiencias prácticas vinculadas a las nuevas tecnologías aplicadas a la construcción.

En sendas jornadas, los asistentes podrán disfrutar de diferentes actividades y experiencias inmersivas, entre ellas, un escape room temático sobre construcción y prevención de riesgos laborales, acceso a simuladores y experiencias inmersivas sobre innovación, drones y tecnología aplicada a la construcción, talleres de BIM (Building Information Modeling), sobre prevención de riesgos laborales, maquinaria y eficiencia energética, así como espacios de acreditación de competencias y orientación profesional.

La feria también ofrecerá demostraciones prácticas, tanto en espacios interiores como exteriores, incluyendo simuladores de maquinaria, talleres de fotogrametría con drones, energías renovables, sistemas constructivos y experiencias de realidad virtual aplicadas al sector.

Como parte del programa, también se desarrollará un ciclo de ponencias centrado en la orientación laboral y los nuevos retos profesionales del sector.

Este martes en Santander, el consultor, empresario y conferenciante Emilio Duró ofrecerá la charla 'Claves para afrontar los retos profesionales con actitud positiva', mientras el jueves en Torrelavega, el psicólogo y orientador laboral José Antonio Bonilla analizará 'Qué tipo de personas buscan las empresas'.

A continuación, el consultor de RRHH, cazatalentos y especialista en empleabilidad Juanjo Marle abordará el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en la empleabilidad con la ponencia 'IA aplicada a la orientación laboral'.

El gerente de la Fundación Laboral de la Construcción de Cantabria, José Antonio Valcárcel, ha explicado que, con este tipo de iniciativas, la fundación pretende "acercar la realidad del sector a la sociedad para mostrar la actual construcción: moderna, innovadora y digitalizada, y ofrecer las numerosas salidas laborales, profesionales y formativas que existen actualmente un sector estratégico para la economía en Cantabria y con una creciente necesidad de profesionales cualificados en las empresas de nuestra Comunidad Autónoma".

La segunda edición de esta feria de empleo será inaugurada este martes a las 10.30 horas, en el Palacio de Exposiciones, con la presencia de la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el consejero de Empleo, Eduardo Arasti, quienes estarán acompañados por el secretario general de la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria (ACP Cantabria), Miguel Ángel Sainz; el vicepresidente de la Fundación Laboral de la Construcción de Cantabria y secretario de Salud Laboral de CCOO del Hábitat de Cantabria, Óscar Arroyo; el secretario de Organización de UGT FICA de Cantabria, Carlos Romero; el gerente del Consejo Territorial de la Fundación Laboral de la Construcción de Cantabria, José Antonio Valcárcel, y el director de Formación y Empleo de la FLC, Javier González.