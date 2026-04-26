El II Festival de Música y Tradiciones de los Centros Regionales en Cantabria será el 7 de noviembre

Celebración del Día de Castilla y León en Santander - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, ha anunciado que la celebración del segundo Festival de Música y Tradiciones de los Centros Regionales en Cantabria será el 7 de noviembre.

Además, ha destacado que las partidas destinadas a las casas de otras comunidades en la región crecerán un 41 por ciento desde 2023, gracias al incremento consignado en el proyecto de presupuestos para 2026.

También ha avanzado una modificación del sistema de distribución de las ayudas, con el objetivo de agilizar su gestión, mejorar la equidad entre entidades y reforzar el compromiso del Gobierno con estas asociaciones.

Esta medida, ha dicho la consejera, permitirá destinar más recursos, tramitar las ayudas con mayor rapidez y simplificar el procedimiento administrativo, de forma que los centros puedan disponer antes de los fondos destinados a su actividad.

"Recuperamos la igualdad en la inversión y garantizamos una financiación más justa y eficaz para todos los centros, con una aportación de 2.900 euros por cada uno", ha subrayado.

Así lo ha señalado este domingo durante la celebración del Día de Castilla y León en el Hotel Bahía de Santander, en un acto organizado por el Centro Castellano Leonés en Cantabria, que ha reunido a socios, familiares y simpatizantes.

Durante su intervención, Urrutia ha resaltado estas organizaciones como espacios de cohesión social, preservación cultural y nexo de unión entre Cantabria y las comunidades de origen de sus integrantes.

"Cantabria y Castilla y León están unidas por una historia compartida, unos valores comunes y un carácter que ha forjado el sentir de nuestros pueblos", ha afirmado.

Por otra parte, la titular de Presidencia ha aprovechado su presencia para felicitar a los castellano-leoneses residentes en Cantabria y reconocer la labor del Centro por su contribución a mantener vivas las tradiciones, la cultura y las raíces de su comunidad en Cantabria.

En el transcurso del acto se han entregado los Premios Castellano Leonés 2026, que han recaído en Elías Martín, uno de los fundadores del centro regional en Cantabria, y en María del Carmen Hernández, presidenta de la Casa de Valladolid.

Al acto han asistido la directora general de Administración Local, Acción Exterior y Casas de Cantabria, Marta González Liébana, y su homóloga de la Junta de Castilla y León, Ruth Andérez, ha indicado el Gobierno en nota de prensa.