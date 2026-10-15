El II Festival de Quesos y Bebidas Artesanas de Cantabria reunirá a 23 productores este fin de semana en Santander

Presentación del Festival 'Tardíu 2026'. - EUROPA PRESS
SANTANDER 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Festival de Quesos y Bebidas Artesanas de Cantabria, 'Tardíu 2026', celebrará este fin de semana su segunda edición en la Plaza Alfonso XIII de Santander, con 23 puestos de productores y más de 50 referencias de quesos y bebidas.
Durante tres jornadas, del 16 al 18 de octubre, el Festival combinará gastronomía, demostraciones, talleres, degustaciones y música en directo, con el objetivo de acercar al público la calidad, diversidad y tradición de los productores de la región.
La responsable de la Oficina Agroalimentaria de CEOE-Cepyme, Paloma Fernández; el concejal de Innovación, Comercio, Mercados y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Santander, Álvaro Lavín; el presidente de Cantabria Brinda, David Martínez; y Andrés Pérez, representante de Cantabria Quesera, han presentado 'Tardíu 2026' este jueves en rueda de prensa.
En concreto, el Festival acogerá 12 productores de quesos y 11 de bebidas artesanas, que se podrán degustar a un precio de 2,50 euros, así como patatas artesanales de Vallucas, cuyo cono costará 1 euro.