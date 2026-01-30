El III Concurso de Bandas 'NewCityRock Ciudad de Torrelavega' incluye una fase nacional

Presentación III Concurso de Bandas 'NewCityRock Ciudad de Torrelavega', que amplía premios y da un salto nacional con una fase para grupos de toda España - AYUNTAMIENTO

TORRELAVEGA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La III edición del Concurso de Bandas 'NewCityRock Ciudad de Torrelavega' se celebrará el 12 y 13 de junio en la pista cubierta de Nueva Ciudad e incluye como principal novedad una fase nacional, abierta a grupos de todo el país, al tiempo que mantiene una específica para artistas cántabros.

De esta manera, el certamen posiciona a la ciudad como "epicentro de la música emergente", con premios de hasta 2.500 euros, cachés fijos garantizados y pases directos a festivales como el Torrelavega Soundcity y el Galerna Bike Rock Fest de Cabezón de la Sal.

Las inscripciones se pueden realizar hasta el 27 de febrero, inclusive, en www.newcityrock.com y los seis finalistas se conocerán el 3 de abril. Junto a los grupos previamente seleccionados actuarán también artistas invitados. El concurso está orientado preferentemente a estilos vinculados al rock, pop, indie, punk, metal y sus derivados contemporáneos.

Respecto a los premios, en la Categoría Regional el ganador recibirá 500 euros por la actuación en la final de NewCityRock y un caché de 500 euros por la actuación que realizarán en la Torrelavega SoundCity 2026; mientras que los finalistas recibirán 500 euros por la actuación en la final del NewCityRock 2026.

En Categoría Nacional, el ganador recibirá 1.000 euros por la actuación, más 500 euros adicionales como banda ganadora (1.500 euros en total) en la final del NewCityRock 2026. A ello se suma la actuación en la edición del Galerna Bike Rock Fest 2026, en Cabezón de la Sal, con un caché de 1.000 euros. Los finalistas en esta categoría recibirán 1.000 euros por su actuación en la final de NewCityRock.

El concurso ha sido presentado este viernes en rueda de prensa por el concejal de Participación Ciudadana, Borja Sainz, acompañado por representantes de La Asociación Cultural Nueva Ciudad, organizadora del certamen.

El edil ha destacado la capacidad de esta cita para "promocionar y difundir" bandas emergentes, combinando apoyo económico con la cesión de espacios municipales y un acompañamiento organizativo que "fortalece" el tejido asociativo de Nueva Ciudad.

A lo anterior ha añadido el "salto" del certamen al ámbito nacional, paso con el que se "refuerza esta visión estratégica, atrayendo proyectos de otras comunidades autónomas mientras se preserva el protagonismo de los músicos cántabros", ha valorado.

Por su parte, Carlos Fernández, de la Asociación Cultural Nueva Ciudad, ha indicado que el objetivo de esta iniciativa es "traer talento emergente y darle visibilidad", y ha mostrado su confianza en que el concurso "volverá a ser un éxito", tanto por la calidad de los participantes como por la respuesta del público.