La III Fiesta Solidaria WMCo. a favor de Cáritas Barrio Covadonga se celebra este sábado

Presentación de la III Fiesta Solidaria WMCo. A favor de Cáritas Barrio Covadonga - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La III Fiesta Solidaria WMCo. en el Barrio Covadonga, una jornada que combina música, gastronomía y actividades para todos los públicos con un marcado carácter benéfico, se celebrará este sábado 16 a favor de Cáritas Barrio Covadonga.

La iniciativa está organizada por la Asociación WMCo. Solidaria, en colaboración con el Ayuntamiento de Torrelavega, y se ha consolidado como una cita solidaria de referencia en la ciudad, ha destacado el concejal de Participación Ciudadana, Borja Sainz Ahumada.

Desde WMCo., Fernando Pérez y Álvaro Prieto han destacado el compromiso de la asociación con las personas más vulnerables, subrayando que, a lo largo de sus doce años de trayectoria, han mantenido "un firme espíritu solidario y de apoyo social".

Por su parte, el edil ha puesto en valor el trabajo desarrollado por la organización, así como su implicación continuada en apoyo a Cáritas Barrio Covadonga.

Tanto el concejal como los organizadores han coincidido en señalar que esta tercera edición ofrecerá, nuevamente, una jornada de convivencia, diversión y solidaridad, con una programación pensada para todas las edades.

PROGRAMA FIESTA SOLIDARIA

Las actividades comenzarán a las 9.00 horas con el Concurso de Ollas Ferroviarias. A las 11.00 se celebrará una visita medioambiental por La Viesca y a las 13.00 actuará el Grupo de Danzas Nuestra Señora de Covadonga.

A las 14.00 horas tendrá lugar la entrega de platos del concurso y la cata del jurado, seguida, a las 14.30 horas, por la entrega de premios y la degustación. La programación continuará a las 15.00 con un bingo, mientras que entre las 17.00 y las 20.00 habrá hinchables.

La música volverá a ser protagonista con la actuación del Dúo Cantastur a las 18.30 horas. Además, se celebrarán dos grandes sorteos de regalos a las 20.30 y las 23.00. A las 21.00 actuará el grupo La Fragua y a las 21.30 horas se repartirá el bocadillo solidario.

Organizadores y Ayuntamiento han animado a los vecinos de Torrelavega y de toda la comarca a participar en esta iniciativa solidaria, recordando que cada aportación contribuirá a que Cáritas Barrio Covadonga continúe desarrollando su labor de apoyo a las personas que más lo necesitan.