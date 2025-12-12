Archivo - El III programa Xtela de aceleración empresarial e innovación abierta concluye el día 15 con el Demo Day - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición del programa Xtela de aceleración empresarial e innovación abierta, impulsado por la Consejería de Industria a través de SODERCAN (www.sodercan.es), con el apoyo de CEOE-CEPYME, encara su recta final con el Demo Day, que se celebrará el próximo lunes, 15 de diciembre, en la sala multiusos del edificio Bisalia del PCTCAN a partir de las 9.30 horas.

En el evento se mostrarán los resultados alcanzados durante las tres ediciones del programa, destacando los logros obtenidos, las mejoras implementadas y las experiencias de los participantes, ha informado el Gobierno.

Además, se presentarán las innovaciones introducidas y las perspectivas de futuro.

La jornada contará también con la intervención de Pablo Ledesma, CEO de Fiberpass y ex director de Operaciones de Telefónica, experto en transformación empresarial.

En sus tres ediciones, el Programa Xtela ha logrado la participación activa de 41 empresas y 53 startups, formalizando 16 contratos de colaboración.

La jornada se dirige especialmente a directivos, gerentes y responsables de I+D que buscan respuestas ágiles a retos complejos.

Participar en este demo day permitirá a las corporaciones conocer de primera mano cómo la innovación abierta reduce riesgos y acelera la adopción de tecnologías críticas como la Inteligencia Artificial o el IoT, observar cómo otras compañías tractoras de la región ya están obteniendo resultados reales gracias a estas sinergias, y valorar la oportunidad de convertir los desafíos corporativos propios en retos de la próxima edición.

Durante el encuentro, los asistentes podrán conocer de cerca los resultados del Proyecto TechFabLab y algunos de los proyectos desarrollados gracias al Programa Xtela.

En concreto se presentarán los siguientes casos de éxito: Data Value Management-Bridgestone: creación de un modelo predictivo de defectos en la vulcanización de neumáticos mediante inteligencia artificial; Centro Tecnológico CTC-Panssari: desarrollo de una cámara IA Plug & Play para aplicaciones industriales; Hospital Virtual Valdecilla-Aritium: sistema de localización y comunicación para familiares de pacientes quirúrgicos, y Racing Club-Siali Technologies: sistema de evaluaciones y análisis biométrico automatizado mediante IA y visión artificial.

El Programa Xtela forma parte de la I Agenda Digital de Cantabria y del proyecto Tech FabLab de apoyo al emprendimiento digital, en el marco del programa RETECH del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, cofinanciado por la Unión Europea - Next Generation EU.