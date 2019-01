Ildefonso Calderón anuncia su intención "al 99%" de dejar sus cargos y el PP

Publicado 11/01/2019 14:08:26 CET

El diputado y exalcalde de Torrelavega considera que Cantabria ha sido "arrollada y ninguneada" con la designación de Ruth Beitia

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Torrelavega, Ildefonso Calderón, ha anunciado este viernes su intención "al 99 por ciento" de abandonar sus actas de diputado regional y de concejal, así como de entregar su carné del PP, por la decisión de la dirección nacional del partido de designar candidata autonómica a Ruth Beitia.

Calderón ha hecho este anuncio en una rueda de prensa en la que ha empezado informando de su renuncia, si bien después ha precisado que se tomará un "tiempo de reflexión", ya que así se lo ha "rogado con insistencia" esta misma mañana la presidenta del partido, María José Sáenz de Buruaga, en "una larga conversación".

Así, ha indicado que, aunque hay un "99 por ciento" de probabilidades de que abandone sus cargos y el partido, anunciará la decisión definitiva "a principios de febrero".

"La presidenta legítima y a quien yo considero la persona más capaz me ha frenado hoy y nos hemos dado un plazo sobre principios de febrero para volver a hablar", ha explicado.

Así, ha dicho que Sáenz de Buruaga comprende su "malestar", pero le ha pedido que, teniendo en cuenta los 12 años que lleva trabajando en el PP y "la trascendencia de lo que pueda hacer para Torrelavega", se tome un tiempo de reflexión añadido antes de anunciar la decisión "irrevocable", y así lo ha hecho "por cariño" hacia ella, ha dicho.

Según ha explicado Calderón, el motivo de su renuncia es su "profundo malestar y disgusto" con la decisión tomada por Génova sobre la candidatura autonómica, algo que a su juicio supone un fallo "muy grave" de legitimación democrática que le ha causado una "gran indignación", como a "muchos simpatizantes" de Torrelavega y Cantabria.

En este sentido, ha dicho que la decisión de imponer a Ruth Beitia sobre Sáenz de Buruaga ha sentado "como una bomba" entre los 34 compromisarios torrelaveguenses, que "querían" a ésta última y a la idea política que representa, además de que "mucha gente" siente que Cantabria ha sido "arrollada y ninguneada", ha lamentado Calderón, tras preguntarse "para qué sirven los Congresos regionales si su voluntad no es respetada".

"Desde el pasado lunes no he pegado ojo pensando en el avasallamiento de Cantrabria", ha asegurado, aunque ha explicado que ha esperado hasta hoy para anunciar su intención para "no reventar" su presentación a las candidatas a la Presidencia de la región y a la Alcaldía de Santander, Ruth Beitia y Gema Igual, respectivamente.

Así, ha insistido en que "hoy, el 99% de las probabilidades son a favor de cerrar este libro", ya que considera que para formar parte de un proyecto político con "compromiso personal y pasión" tiene que estar "total y sinceramente convencido de su bondad". "Hoy no lo estoy", ha lamentado.

Por ello, ha dicho que volverá a la Medicina, que "nunca" dejó del todo porque "tenía claro que iba a volver a ella tarde o temprano", ya que comenzó en la política con 48 años porque quería dedicar un tiempo de su vida a Torrelavega y a Cantabria y "nunca" se lo planteó como algo "eterno", ha explicado.

Natural de Torrelavega (1957), Calderón es vocal del Comité Ejecutivo Regional del PP. Desde las elecciones de 2007 es diputado regional y concejal del Ayuntamiento de Torrelavega, en donde ejerce como portavoz del grupo municipal del PP.

Encabezó la candidatura más votada en las elecciones municipales de mayo de 2011, ejerciendo como alcalde hasta el 15 de enero de 2014, y también la candidatura más votada en las municipales de mayo de 2015.

Calderón es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cantabria. Máster en Nutrición y Dietética Clínica, en Medicina Estética y Posgrado en Dirección y Gestión de Residencias Geriátricas.

Comenzó su carrera profesional en Torrelavega en 1988 y continúa su ejercicio. De 2003 a 2011 fue responsable del área de nutrición de la Fundación Asilo San José, y fundador y director del Aula Municipal de la Salud de Torrelavega.