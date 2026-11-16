El IMD adjudica la obra de mejora de la eficiencia energética en la iluminación de varias instalaciones deportivas

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SANTANDER 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Rector del Instituto Municipal de Deportes (IMD) ha aprobado este lunes la adjudicación de la obra de renovación y mejora de la eficiencia energética en la iluminación de varias instalaciones deportivas de Santander por 338.718 euros.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha subrayado que, además, se ha dado luz verde a ocho convenios con entidades y a la concesión de las subvenciones para la realización de actividades de promoción y fomento del deporte 2026.

Respecto a la mejora de la eficiencia energética en la iluminación de instalaciones deportivas, la alcaldesa, Gema Igual, ha explicado que la actuación tiene por objeto sustituir los actuales proyectores de vapor de mercurio por tecnología LED de alta eficiencia en seis instalaciones deportivas municipales: Campo de Hockey Hierba Verde, Campo de Fútbol-11 A y Campo de Fútbol-11 B del Complejo Ruth Beitia; Campo de Fútbol-11 y de rugby de San Román; Campo de Fútbol 8 de Monte y Campo de Fútbol-11 de Cueto.

Durante la reunión, también se ha aprobado ocho convenios de colaboración con entidades como la Federación Cántabra de Bolos para el desarrollo del programa de Promoción y Fomento de los Bolos en Santander y la Escuela Municipal de Bolos con 10.000 euros.

Otras de las entidades beneficiadas son la Federación Cántabra de Gimnasia que recibirá 20.000 euros para la organización de los Campeonatos de España de Gimnasia Rítmica 2026, celebrados del 7 al 10 de mayo en el Palacio Municipal de Deportes de Santander; y la Federación Cántabra de Balonmano, con 15.000 euros, para la organización del V Torneo Internacional Masculino Cantabria Infinita-Trofeo Ciudad de Santander, celebrado en agosto en el pabellón exterior del Complejo Deportivo Ruth Beitia

También se han aprobado convenios con el Club Deportivo Básico Salcedo Ajedrez para la organización del evento 'Festival de Ajedrez Robin-Chess, la Leyenda continua' (12.000 euros); con la Federación Cántabra de Bolos para colaborar en la celebración de la Semana Bolística 2026 en Santander (30.000 euros); y con el Club Deportivo Elemental Basket Eloy Villanueva para colaborar en su participación en la Primera División Nacional Femenina, Grupo A, durante la temporada 2025/2026 (10.000 euros).

Además, se destinarán 10.000 euros tanto a la Federación Cántabra de Hockey como al Club Deportivo Elemental Baloncesto Némesis para el desarrollo de la concentración de las Selecciones Absolutas Masculina y Femenina de Hockey en Santander y para la participación en la Primera División Nacional Femenina, Grupo A, durante la temporada 2025-2026.

Otro de los puntos importantes del Consejo ha sido la aprobación de la concesión de subvenciones para la realización de actividades de promoción y fomento del deporte 2026. Se concederán 96 subvenciones por un importe total de 348.974 euros.

Tal y como ha detallado, de la cuantía global, un total de 279.462 euros se destinan a financiar 56 programas deportivos anuales de la Modalidad A, entre los que destacan clubes de base, deporte femenino, deporte autóctono y proyectos inclusivos como los de Aspace, Amica, Aptacan o el equipo Genuine de la Fundación Real Racing Club; mientras que 69.512 euros se distribuirán entre 40 eventos deportivos de la Modalidad B.

Finalmente, se ha tratado la aprobación del texto definitivo del convenio de colaboración entre el Instituto Municipal de Deportes y el Gobierno de Cantabria, para la reforma de La Casa de los Bolos y la construcción de un edificio anexo, y la aprobación de la licitación del servicio de mantenimiento de jardinería del Campo Municipal de Golf de Mataleñas por 313.122 euros, distribuido en cuatro anualidades iguales de 78.280 euros.