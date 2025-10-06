El IMD aprueba un presupuesto de 13,4 millones para 2026, un 2% más que en 2025

El IMD aprueba un presupuesto de 13,4 millones para 2026 - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Se prevén 1,2 millones de euros destinados a la modernización de instalaciones deportivas y adquisición de nueva maquinaria

SANTANDER, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Rector del Instituto Municipal de Deportes (IMD) de Santander ha aprobado este lunes el presupuesto para 2026, que asciende a 13,4 millones de euros, lo que supone un 2% más que en 2025 que alcanzaba los 13,1 millones.

Se trata de unas cuentas "equilibradas" entre ingresos y gastos, y se conciben como una herramienta "esencial" para garantizar "el correcto desarrollo de las políticas deportivas, asegurar el mantenimiento y mejora de las instalaciones", así como dar continuidad a los programas de fomento del deporte base, la promoción de hábitos saludables y el apoyo a la alta competición.

Así lo ha destacado en nota de prensa el Consistorio tras la reunión del Consejo que ha estado presidida por la alcaldesa, Gema Igual, quien ha detallado que el presupuesto contempla transferencias corrientes superiores al millón de euros destinadas a subvenciones, competiciones y programas de fomento del deporte.

Y en materia de inversiones, ha anunciado que se prevén 1,21 millones de euros destinados a la modernización de instalaciones deportivas y adquisición de nueva maquinaria, lo que permitirá "mejorar la calidad de los servicios y responder a la creciente demanda ciudadana".

"Este presupuesto asegura la continuidad de los programas deportivos municipales y refuerza la apuesta del Ayuntamiento por el deporte como motor de cohesión social", ha destacado.

Además, entre las inversiones a realizar el próximo año, se ha referido al cierre perimetral de las piscinas exteriores del Complejo y a la construcción de almacenes para los cuatro equipos de hockey que juegan en División de Honor.

En este sentido, la alcaldesa ha hecho hincapié en que este año se han renovado contratos "importantes" y se han mejorado servicios como el de seguridad, socorrismo, conserjería y escuelas deportivas.

ACTUACIONES EN EL VICENTE MIERA Y EL RUTH BEITIA

Durante la reunión del Consejo, también se ha aprobado la licitación de la obra de renovación del campo de fútbol Vicente Miera y la propuesta de adjudicación a Recuperación Materiales Diversos del servicio de recogida, transporte, gestión y tratamiento de residuos del Complejo.

Con respecto al campo de fútbol, la renovación incluirá la sustitución del césped por uno de nueva generación, mejoras en el sistema de riego y drenaje, renovación de la iluminación y actuaciones en los vestuarios.

En este sentido, Igual ha informado de que se renovará el césped artificial, se ampliarán las dimensiones del terreno de juego para cumplir con la normativa vigente en cuánto a las propias dimensiones como de los pasillos laterales y frontales de seguridad; se saneará el cierre metálico del terreno de juego actual y el desplazamiento en el fondo sur; y se renovará el equipamiento deportivo, entre ellos, las porterías, banquillos y video marcador.

Además, se mejorará la red de drenaje y se sustituirán los aspersores de riego existentes; se renovarán los proyectores de iluminación existentes, así como las puertas de acceso y los elementos de radiadores de calefacción existentes en los vestuarios.

Con un presupuesto de 693.000 euros, contará con un plazo de ejecución de tres meses.

Finalmente, se ha aprobado la propuesta de adjudicación del servicio de recogida, transporte, gestión y tratamiento de residuos del Complejo Municipal de Deportes Ruth Beitia a favor de la empresa Recuperación Materiales Diversos por 84.700 euros y dos meses de ejecución.