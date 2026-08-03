El IMD aprueba tres convenios de colaboración con clubes y federaciones por importe de 70.000 euros

Reunión del Consejo Rector del IMD - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Rector del Instituto Municipal de Deportes de Santander (IMD) ha aprobado en su reunión de este lunes tres convenios de colaboración con clubes y federaciones por importe de 70.000 euros. Estos son la Federación Cántabra de Remo, el equipo Lafuente Pereda y el Club Deportivo Básico Atletismo Ultrafondo Cantabria.

Además, ha dado luz verde a diversas obras de mejora en sus infraestructuras y la contratación de un parquet desmontable para la ampliación de las pistas del pabellón exterior de La Albericia y del Palacio de Deportes.

Así lo ha trasladado la alcaldesa, Gema Igual, durante la reunión del órgano en la que ha informado de que una de las entidades beneficiarias es la Federación Cántabra de Remo, que recibirá 45.000 euros por la organización de la I edición de la Bandera Santander - Centenario, que se ha disputado este domingo con la participación de cerca de 300 deportistas.

Igual ha explicado que este año la celebración de la Bandera ha tenido un carácter excepcional al conmemorar el centenario de su primera edición, con lo que se "consolida" como una de las pruebas "más emblemáticas, históricas y sociales" del remo tradicional en el norte de España.

Además, ha puesto en valor que este evento oficial no solo resalta "la profunda vinculación" de la ciudad con su historia marítima, sino que también proyecta a Santander como "un referente clave" del deporte náutico y del patrimonio deportivo cántabro.

Otra de las entidades que recibirá una subvención a través de un convenio de colaboración será el IES José María Pereda, para la participación del equipo Lafuente Pereda en la categoría de Primera División Estatal Masculina Liga Regular, grupo B, con una aportación de 15.000 euros.

Según ha detallado el Ayuntamiento en nota de prensa, el club ha tenido que afrontar esta temporada una competición exigente, con desplazamientos a nivel nacional y cumplir las normativas de la Real Federación Española de Balonmano.

Además de los aspectos de promoción y fomento del deporte de balonmano, ha destacado en relación al impacto económico y social que el club ha dado visibilidad y contribuye al posicionamiento de Santander como destino de eventos deportivos, además de generar un importante retorno directo en la economía.

Y en tercer lugar, el IMD ha aprobado un convenio por importe de 10.000 euros con el Club Deportivo Básico Atletismo Ultrafondo Cantabria, para la organización de la 46ª edición de los 100/50 Kilómetros de Cantabria Ciudad de Santander que tendrá lugar el 5 de septiembre en el Complejo Municipal de Deportes Ruth Beitia.

La competición se celebra desde 1980 y es "un referente obligado" del ultrafondo, ha puntualizado el Consistorio, que ha valorado que se ha consolidado como "una herramienta estratégica" de promoción de la ciudad, que atrae cada año a decenas de deportistas nacionales e internacionales, técnicos, acompañantes y público, por lo que genera un impacto económico y mediático "significativo".

OBRAS DE MEJORA EN INSTALACIONES

Durante la reunión, el Consejo del IMD también ha dado luz verde al expediente de suplemento de crédito con cargo al Remanente Líquido de Tesorería del ejercicio 2025 por importe global de 5,3 millones de euros.

Así, el grueso del suplemento se concentra en la mejora de infraestructuras deportivas municipales como la construcción de los almacenes de hockey (1,1 millones) y la reparación de la cubierta del módulo de atletismo (1 millón), ambos en el Complejo Ruth Beitia.

Este bloque también financia mejoras de fachadas en el Pabellón Simón Cabarga (816.930 euros), nuevos vestuarios en San Román (280.092 euros) y la ampliación del techado de las pistas de pádel (215.000 euros).

Por otra parte, existen 919.282 euros para financiar la instalación del techo tensado en el pabellón exterior (450.000 euros), la ampliación del edificio de las oficinas centrales del IMD para archivo (200.000 euros) y la renovación del pavimento de tartán del módulo de atletismo (136.482 euros).

Además, se ha aprobado la contratación del suministro e instalación de parquet desmontable para la ampliación de dos pistas deportivas del IMD.

En concreto, se trata del pabellón exterior de La Albericia y del Palacio de Deportes, trabajos que complementarán a las obras que se están ejecutando actualmente.