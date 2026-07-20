Implementar la IA sin una estrategia previa, principal error de muchas empresas, según un experto

Diego Tuccillo - UC

SANTANDER, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Oficial de Idiomas de Laredo acoge desde este lunes y hasta el miércoles el curso de verano de la Universidad de Cantabria (UC) la 'IA en la industria, comprender antes de implementar', cuyo director y CEO de Deduce Data Solutions, Diego Tuccillo, ha afirmado que implementar esta tecnología sin una estrategia previa "es el principal error que comenten muchas empresas".

Así, este experto ha explicado que la incorporación de la inteligencia artificial a la industria "avanza a gran velocidad", aunque muchas compañías "tienen dificultades para convertir su potencial en resultados reales".

"Se da la paradoja de que cada vez más empresas aseguran estar adoptando inteligencia artificial, pero el retorno de inversión de estas implementaciones es muy bajo", ha señalado.

En su opinión, ese fenómeno se debe a que muchas organizaciones afrontan este proceso impulsadas por la necesidad de seguir una tendencia o por la presión del mercado, sin haber identificado previamente dónde puede aportar valor.

Según el director de la formación, la IA requiere un planteamiento diferente al de un software convencional.

"Necesita unos presupuestos diferentes, una cierta infraestructura, unos datos preparados y también un mantenimiento distinto", ha afirmado.

Por ello, considera "imprescindible" comenzar con un estudio que permita identificar las oportunidades reales de cada empresa antes de decidir qué soluciones aplicar.

En este sentido, ha defendido una implantación progresiva, basada en proyectos que generen valor desde el principio.

A juicio Tuccillo, esta estrategia permite minimizar riesgos y comprobar su impacto antes de extender su aplicación a otros ámbitos de la empresa.

Y más allá de las herramientas de inteligencia artificial generativa, ha destacado que el mayor potencial para la industria se encuentra en aplicaciones como el mantenimiento predictivo, la optimización energética, la mejora del rendimiento de la maquinaria, la detección automática de defectos o la planificación inteligente de los procesos productivos.

LA IA, UNA HERRAMIENTA DE APOYO

Tuccillo también se ha referido al impacto que tendrá la inteligencia artificial sobre el empleo y ha rechazado la idea de que su implantación implique necesariamente una sustitución masiva de trabajadores, ha indicado la UC en nota de prensa.

En su opinión, el verdadero cambio afectará a la forma de trabajar y a la manera en que las personas interactúan con estas herramientas.

"Estamos ante una transformación social e industrial y, como todas las transformaciones y revoluciones que ha habido en la historia, crea miedo", ha señalado.

No obstante, ha defendido que la inteligencia artificial debe entenderse como una tecnología de apoyo. "Lo que puede hacer es asistir, hacer que las personas vayan mucho más rápido al tomar decisiones y que las tomen mejor", ha matizado el experto.

También ha abogado por aprovechar ese potencial, que exige asumir nuevas formas de trabajo y afrontar el cambio con una planificación adecuada.

Por último, ha señalado que el grado de implementación de la inteligencia artificial en las empresas cántabras es "desigual", al igual que en otras comunidades autónomas.

Según el director del curso, mientras algunas ya han avanzado en su digitalización, otras todavía afrontan ese proceso con incertidumbre, aunque el interés por conocer las posibilidades de esta tecnología es cada vez mayor.

"Yo creo que el miedo se vence con el conocimiento", ha argumentado.