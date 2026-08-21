Inaugurada en Santander la exposición de 54 fotografías por el 50 aniversario de El País

Las autoridades posan con Nacho Cubero, autor de la foto de El País del ascenso del Racing a Primera en 2026.- GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La exposición fotográfica 'Momentos', que conmemora el 50 aniversario de 'El País' y recoge 54 fotografías --cuatro de ellas de Cantabria--, ha sido inaugurada este viernes y se podrá ver hasta el 7 de septiembre en el paseo marítimo de Santander, junto al Palacete del Embarcadero.

Esta muestra que recorre España recopila imágenes como la de los berlineses aporreando el Muro de Berlín en 1989; un atleta saltando desde el trampolín de las piscinas de Montjuïc durante los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992; o Pedro Almodóvar y Penélope Cruz en una limusina en Los Ángeles durante la promoción de 'Todo sobre mi madre'.

Además, en la capital cántabra se suman cuatro fotografías vinculadas a la historia de la ciudad y de la región, como la de un grupo de estudiantes de la UIMP durante el verano de 1988; el cuerpo técnico del Real Racing Club celebrando su ascenso a Primera este año en los Campos de Sport; y una vista general de la sala de policromos de la cueva de Altamira.

Cada imagen está acompañada de una peana con el título y la autoría y el público podrá ampliar la información mediante un código QR que da acceso a contenidos adicionales y audios explicativos elaborados por la Cadena SER.

La muestra está comisariada por Marisa Flórez, fotógrafa y exeditora gráfica del periódico, con una selección que evoca el papel fundamental del fotoperiodismo a través de instantáneas "trascendentales" desde el nacimiento de 'El País', el 4 de mayo de 1976.

En el acto inaugural, celebrado en la explanada bajo el Centro Botín, han intervenido la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el comisario de los actos del 50 aniversario de El País, Javier Moreno; el director de Telefónica en Cantabria, Euskadi y Navarra, Javier Benito; y el director territorial en Cantabria y Asturias de Banco Santander, Manuel Iturbe.

La alcaldesa ha puesto en valor que durante este medio siglo El País ha realizado una "gran aportación" a la sociedad y ha defendido que esta exposición también sirve para "resaltar la profesionalidad de las personas que trabajan en los medios de comunicación".

Por su lado, Urrutia ha opinado que resumir 50 años en 50 fotografías es una tarea "muy compleja", por lo que ha dado la enhorabuena a sus responsables por un resultado "impactante". "Esas fotos reflejan algunos de los momentos más decisivos de nuestro pasado reciente y de la evolución de nuestra sociedad", ha afirmado.

Por su parte, Moreno ha señalado que han sido "cinco décadas de informar con rigor, pese a todas las presiones", y ha destacado valores "muy compartidos" con la sociedad civil, como "el progreso social, las libertades individuales y colectivas, el pluralismo, el bienestar material y social de los ciudadanos y el diálogo".

También han estado presentes el exdirector del diario Joaquín Estefanía y periodistas como Berna González Harbour o Javier Lafuente.

Junto a ellos, han asistido autoridades locales y regionales, como el expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla, autoridades militares, representantes de la sociedad civil, vecinos y visitantes.

CURSO EN LA UIMP

La celebración del 50 aniversario de El País continuará del 7 al 9 de septiembre con el curso de verano de la UIMP '¿Cómo se hace un periódico?' 50 años de EL PAÍS', que reunirá a profesionales del diario.

Ofrecerá una visión de conjunto sobre el trabajo periodístico, desde la cobertura de la actualidad nacional e internacional hasta la elaboración de reportajes, entrevistas, contenidos culturales y científicos, o la relación del medio con sus lectores.

El programa se abrirá con la intervención de Miguel Jiménez, director adjunto de EL PAÍS, con la charla 'El día a día de un periódico'.

En la siguiente sesión participarán Guillermo Altares, redactor jefe de Internacional, Inma Carretero, redactora jefa de España, y el periodista Pablo Ordaz, con experiencia en ambas secciones. Hablarán sobre la gestión de dos de las áreas más relevantes del periódico en un entorno de constante cambio en el encuentro titulado 'O ya no entiendo lo que está pasando o ya pasó lo que estaba entendiendo'. Esa tarde Ordaz también dirigirá un taller de reportajes.

El segundo día estará centrado en el papel de las revistas y suplementos del grupo, y en la divulgación científica y el periodismo especializado.

Participarán, entre otros, Belinda Saile, redactora jefa de El País Semanal; Sofía Ruiz de Velasco, directora de S Moda; Daniel García, director de ICON, con el acto 'Informar, formar y entretener'.

Asimismo, a media mañana, Javier Salas, redactor jefe de Sociedad y Ciencia, y Patricia Fernández de Lis, fundadora de Materia participarán en el encuentro '¿A quién le importan los temas de ciencia?'. La programación incluirá un taller de entrevistas impartido por Jesús Ruiz Mantilla.

El curso concluirá el 9 de septiembre con varias sesiones dedicadas a la relación con los lectores, la edición periodística y el trabajo en las áreas de Cultura y Opinión.

Comenzará con la intervención de Ana Lorite, defensora del lector, y Elsa Granda, redactora jefa de la unidad de edición en el acto Con los lectores siempre.

Darán continuación los periodistas Javier Rodríguez Marcos y Máriam Martínez-Bascuñán, que abordarán el trabajo en las secciones de Cultura y Opinión en la charla 'El intelectual colectivo'.

La actividad está coordinada por el periodista Pedro Zuazua y tiene un coste de 157,50 euros. Además, proporciona a los participantes 1,5 créditos ECTS.