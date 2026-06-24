Inauguradas las obras de mejora de la CA-283 entre Riocorvo y Virgen de la Peña

El consejero de Fomento, Roberto media, en el acto de ianguración de las obras de mejora Media inaugura las obras de mejora de la CA-283 entre Riocorvo y Virgen de la Peña. (Foto: Nacho Romero) - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Roberto Media, ha inaugurado este miércoles las obras de mejora y renovación del firme de la carretera autonómica CA-283, en el tramo comprendido entre Riocorvo y Virgen de la Peña, una que ha supuesto una inversión de más de 1,7 millones de euros con un plazo de ejecución de ocho meses.

La intervención se ha desarrollado a lo largo de 12 kilómetros, entre los puntos kilométricos 0+000 y 12+000, en ambos términos municipales. Esta vía, que presenta una anchura media de 6,20 metros, conecta distintos núcleos como Sierra de Ibio, Riaño de Ibio y Villanueva de la Peña, y culmina en la carretera N-634, constituyendo un eje de comunicación relevante para la zona

El consejero ha manifestado que nada más llegar a su departamento, el alcalde de Mazcuerras, Javier Camino, y el teniente de alcalde de Cartes, Carlos Rubio, le solicitaron arreglar esta vía que llevaba tiempo en muy mal estado debido al numeroso tráfico que soporta y que, en algunos casos, hacía peligrosa su circulación.

"Ahora mismo casi tenemos una carretera nueva: se han rehecho todos los blandones, cambiado la señalización y todas las biondas, implantado las medidas de seguridad que nos habían solicitado, y todo ello con una inversión que ha ascendido a 1.737.000 euros, una cantidad importante y muy necesaria", ha resumido.

Por otro lado, ha lamentado de que no se pudiera completar la obra con la mejora del cruce de acceso al pueblo de Cohicillos. En este sentido, se ha comprometido a que se lleve a cabo, una vez que el Ayuntamiento de Cartes ceda los terrenos, "ya que el proyecto está hecho, por lo que resta licitar y posteriormente, ejecutar la obra, dejando la carretera en perfectas condiciones de seguridad".

En su intervención, el alcalde de Mazcuerras ha mostrado su satisfacción porque "se ha hecho la obra en un tiempo récord, mientras el teniente de alcalde de Cartes ha reiterado el agradecimiento al consejero de Fomento, por esta reforma de la vía que mejora "notablemente" el acceso al Valle de Cohicillos, lo que "nos ayudará a luchar contra el despoblamiento en los pueblos altos del municipio que estaban sufriendo ese problema".

Además, ha valorado la actuación en la parte de debajo de Riocorvo donde se ha mejorado a recogida de aguas que ya había producido con anterioridad distintos problemas en la zona.

El proyecto ejecutado ha permitido solucionar las deficiencias que presentaba el firme, afectado por zonas cuarteadas, hundimientos y pérdida de material en la capa de rodadura. Para ello, se han llevado a cabo trabajos de fresado en los bordes de la calzada y en los tramos deteriorados, seguidos de la reposición del firme. Además, se ha extendido una nueva capa de rodadura en todo el trazado.

Entre las actuaciones más relevantes, destaca la ejecución de una solución técnica específica en el punto kilométrico 8+100, donde se instaló una pantalla de carriles de ferrocarril hincados para corregir problemas de hundimiento de la calzada.

Asimismo, se han realizado trabajos de limpieza integral de márgenes, arcenes y cunetas.

a actuación ha incluido también la modernización de los sistemas de contención de vehículos, con el desmontaje de las antiguas barreras y la instalación de nuevos postes de mayor profundidad, así como la reposición de captafaros.

Igualmente, se ha renovado la señalización vertical y horizontal, se han instalado dos reductores de velocidad en Sierra de Ibio y se ha repintado el paseo peatonal, contribuyendo a reforzar la seguridad tanto de conductores como de peatones.