Inauguradas ocho viviendas de alquiler asequible en Santillana del Mar, que se adjudicarán por sorteo

Inauguración de ocho viviendas de alquiler asequible en Santillana del Mar. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTILLANA DEL MAR, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha inaugurado este miércoles las ocho viviendas sociales en régimen de alquiler asequible de Santillana el Mar, construidas por el Gobierno de Cantabria a través de GESVICAN con una inversión de 1,1 millones de euros, de los que el 30% procede de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Se trata de ocho viviendas individuales en hilera, distribuidas en dos plantas y con 69 metros de superficie útil, con dos dormitorios, parcela y aparcamiento independiente, ubicadas en la zona conocida como El Acebo-Castío, a 600 metros del casco histórico y cerca de las instalaciones deportivas municipales.

En el acto inaugural, la presidenta ha explicado que la adjudicación se realizará por sorteo y que la renta será de 550 euros al mes, es decir, casi la mitad de la renta media del mercado de alquiler en la comunidad.

Para participar en el proceso bastará con demostrar que no se tiene una casa en propiedad y que la vivienda se va a destinar a domicilio habitual y permanente.

Tampoco será obligatorio ser vecino de Santillana del Mar, puesto que la ley no ampara esta discriminación, pero sí se exigirá que los adjudicatarios se empadronen en este municipio.

Además, los aspirantes deberán acreditar unos ingresos mínimos de 21.000 euros al año (2,5 veces el IPREM) y no superar los 37.800 euros anuales (4,5 veces el IPREM), umbral que se eleva hasta los 46.200 euros (5,5 veces el IPREM) en caso de familias numerosas o personas con discapacidad y hasta los 54.600 euros para familias numerosas de categoría especial o personas con discapacidad severa.

Buruaga ha destacado que se trata de una "construcción verde", enfocada a la reducción del impacto medioambiental, "perfectamente integrada con la arquitectura tradicional y el paisaje, eficiente y sostenible", puesto que combina sistemas de aerotermia con energía solar fotovoltaica.

DUPLICAR EL PARQUE PÚBLICO EN ESTA LEGISLATURA

La presidenta ha asegurado que el objetivo del Gobierno es duplicar "como mínimo" el parque público de vivienda en los próximos años, que estaba compuesto por 403 unidades cuando llegó a la Presidencia.

Según ha detallado, actualmente hay 285 viviendas protegidas en diferentes fases de ejecución, de las que 212 se llevarán a cabo a través del sistema de colaboración público-privada (37 en Laredo, 28 en Santoña, 42 en Torrelavega, 36 en Santa Cruz de Bezana, 39 en Reinosa y 30 en Polanco).

El resto son las que promueve directamente GESVICAN: las 3 ya finalizadas en Orejo (Marina de Cudeyo), estas 8 de Santillana del Mar, 12 en La Inmobiliaria y 15 en El Zapatón de Torrelavega -las obras empezarán en las próximas semanas-, 7 en Piélagos -licitadas ayer mismo- y 19 en Reinosa -estarán terminadas en el segundo semestre del año-.

A ello hay que añadir actuaciones que están en estudio o en previsión en municipios como Santander, San Vicente de la Barquera, Castro Urdiales, Valdeolea, Pesquera, Santa Cruz de Bezana, Los Corrales de Buelna o Ribamontán al Mar. En total, alrededor de 500 viviendas públicas más.

Buruaga ha destacado las medidas implementadas por el Gobierno para solucionar el problema de la vivienda. Entre ellas, ha citado la modificación de la Ley del Suelo, una medida que "funciona muy bien", como demuestra el hecho de que 2025 se cerró con 1.178 autorizaciones, de las que 615 fueron para construir viviendas unifamiliares en suelo rústico.

Además, se ha referido a la bajada de "todos los impuestos que gravan el alquiler y la compra", la mejora de las subvenciones y a la nueva línea de avales públicos de hasta el 20% del precio de la vivienda que se pondrá en marcha este año para ayudar a los jóvenes a acceder a una hipoteca.

Otra de las decisiones que ha destacado la jefa del Ejecutivo es la reducción de cargas burocráticas y la agilización de los instrumentos de suelo mediante la introducción de una fórmula de PSIR para multiplicar la construcción de viviendas asociadas a grandes equipamientos públicos, con un mínimo del 30% de viviendas de protección oficial.

Asimismo, el Gobierno ya ha actualizado dos veces el precio de referencia de las VPO, que llevaba "estancado diez años", y lo volverá a hacer en las próximas semanas con un nuevo decreto para "animar a las promotoras a que vuelvan a construir vivienda protegida en Cantabria".

Ha apuntado que ya hay 32 viviendas a punto de comenzar en Santa Cruz de Bezana y que se está gestionando en estos momentos otra promoción de 98 viviendas en Suances.

También ha valorado la apuesta del Gobierno regional por fomentar la rehabilitación, incentivar la salida al mercado de viviendas vacías y aportar a los propietarios seguridad jurídica frente a la okupación.

Ha indicado que el Ejecutivo ha presentado ya en el Parlamento un nuevo proyecto de Ley de Vivienda, que espera que se apruebe en el siguiente periodo de sesiones y sirva para "amortiguar los efectos nocivos" de la ley nacional.

"No vamos a parar. Vamos a seguir exprimiendo todas nuestras capacidades para atender esta prioridad de los cántabros y contrarrestar las políticas erráticas del Gobierno de Pedro Sánchez", ha concluido.

Buruaga ha estado acompañada en el acto por el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media; la alcaldesa de Santillana del Mar, Sara Izquierdo; miembros de la Corporación local; el gerente de GESVICAN, Carlos Gala; el director general de Vivienda, Carlos Montes, y la directora de la obra, Ana Gutiérrez.

Por su parte, la alcaldesa ha señalado que hoy es un "día muy importante" para el Ayuntamiento de Santillana del Mar en su objetivo de fijar población en la localidad y ha agradecido al Gobierno de Buruaga su "capacidad de escucha" a las necesidades de los municipios y su apuesta por la vivienda pública.