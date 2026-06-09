Inaugurado el punto de limpio comarcal de Laredo tras una inversión de 2,2 millones - MIGUEL DE LA PARRA-GOBIERNO DE CANTABRIA

LAREDO, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Roberto Media, ha inaugurado este martes el nuevo punto limpio de Laredo, que dará servicio a toda la comarca del bajo Asón, tras una inversión autonómica de 2,2 millones de euros, cofinanciados a través de los fondos europeos NextGeneration.

Ubicado en una parcela de cerca de 20.000 metros cuadrados cedida por el municipio en el parque empresarial de La Pesquera, será gestionada por la empresa pública Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria (MARE), ha informado el Gobierno de Cantabria.

La infraestructura recogerá materiales que no tengan cabida en los contenedores urbanos, como residuos voluminosos, escombros, chatarra y madera; fracciones reciclables para su posterior aprovechamiento y residuos catalogados como peligrosos que deben ser tratados a través de gestores autorizados.

Además, incluye una planta de compostaje, la más grande de Cantabria, destinada al tratamiento de residuos orgánicos domésticos y la elaboración de compost de alta calidad.

"Hemos convertido un sueño de décadas en realidad", ha expresado el consejero, quien ha destacado que la infraestructura potenciará la actividad del polígono industrial y minimizará el impacto ambiental que causaba carecer de este recurso en la zona.

Por su parte, el alcalde de Laredo, Miguel González, lo ha calificado como "un día histórico" para el municipio y ha indicado que la cesión de los terrenos respondió a una decisión "consciente, responsable y comprometida". Asimismo, ha destacado que la instalación "da respuesta a una demanda histórica" a través de "uno de los puntos limpios más grandes y modernos de toda la comunidad".

También, ha asegurado que su entrada en funcionamiento es "un paso decisivo" en materia medioambiental y consolida a Laredo como un referente regional en la gestión de residuos. "Frente a la duda y el inmovilismo, hemos elegido trabajar para transformar nuestro municipio y mejorar los servicios que prestamos a los ciudadanos", ha concluido.

Esta actuación se suma a otras inversiones en materia de gestión de residuos, como los casi 20 millones de euros entre fondos propios y europeos que se están invirtiendo para modernizar las instalaciones de El Mazo, digitalizar la red de puntos limpios y construir tres puntos limpios en zonas donde la demanda era muy alta: Noja -ya inaugurado-, Castro Urdiales -a punto de terminarse- y Laredo.

En detalle, a lo largo de 2025, un total de 338.929 usuarios usaron la Red de Puntos Limpios de Cantabria, lo que representa un incremento del 5 por ciento respecto al año anterior. Del mismo modo, los residuos recogidos alcanzaron las 63.005 toneladas, un 4% más que en 2024.

Mientras tanto, en el primer trimestre de 2026 ya han registrado 145.831 usuarios y han recogido 27.797 toneladas.

INVERSIONES EN LAREDO

Por otro lado, el consejero ha destacado que a lo largo de la legislatura el Gobierno de Cantabria ha ejecutado actuaciones por 10 millones de euros y movilizará otros 20 millones en los próximos meses.

En marcha están la mejora de la carretera entre Alto de Laredo y Seña, la construcción del carril bici que recorre el centro de la villa y la cubrición del parque infantil de El Orio. Y entre las ya terminadas se encuentran la ampliación de la lonja y el acondicionamiento de los pantalanes. Próximamente sumará la ampliación de la línea de atraque y la zona de descarga pesquera, con un presupuesto de 3,8 millones de euros.

También, ha resaltado el proyecto de construcción de 46 viviendas de protección oficial en régimen de alquiler asequible, el de habilitación de tres nuevas viviendas en locales de Gesvican, que está "a punto de concluir", la reparación exterior de la estación de autobuses, la renovación de las tuberías de abastecimiento en alta a Laredo y Nates y la dotación del Plan de Inversiones Municipales, que permitirá reparar el saneamiento y aglomerado de la Avenida de los Derechos Humanos, entre otras actuaciones.

También han participado en la visita el director general de Medio Ambiente y Cambio Climático, Alberto Quijano; el director de MARE, Pedro Ruiz; el concejal de Medio Ambiente, Alberto Alvarado, y otros miembros de la Corporación.