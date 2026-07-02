Inaugurado en Torrelavega el nuevo Centro de Día AFAC III Isla Verde para personas con Alzheimer y otras demencias - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Centro de Día AFAC III Isla Verde, gestionado por la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Cantabria (AFAC), ha abierto sus puertas en la calle Emilio Revuelta 82, reforzando de esta manera los recursos sociosanitarios de Torrelavega dirigidos a personas con Alzheimer y otras demencias.

El nuevo centro dispone de 18 plazas, cinco de ellas concertadas, y ha sido diseñado para ofrecer una atención integral en un entorno accesible, seguro y adaptado a las necesidades de las personas usuarias, favoreciendo su bienestar, autonomía y calidad de vida. El servicio funcionará de lunes a viernes, de 9.30 a 17.30 horas, y ofrece atención personalizada, programas de estimulación integral y apoyo a las familias.

El acto ha contado con la participación del primer teniente de alcalde y concejal de Sanidad, José Luis Urraca; el presidente de AFAC, Luis Sáez; y miembros de la Corporación municipal, además de profesionales, familias y representantes de entidades vinculadas al ámbito sociosanitario.

Durante su intervención, Urraca ha destacado la importancia que supone la apertura de este nuevo recurso para la ciudad, ya que el nuevo centro representa "un paso adelante muy importante para Torrelavega" al ampliar la red asistencial existente con un recurso especializado que ofrece "una atención profesional, personalizada y humana" a las personas que conviven con el Alzheimer y otras demencias.

El primer teniente de alcalde ha subrayado que este centro nace para dar respuesta a una necesidad creciente, ya que cada vez son más las personas afectadas por estas enfermedades y las familias que necesitan apoyo. En este sentido, ha señalado que se trata de "un proyecto pensado no solo para atender, sino para cuidar; no solo para intervenir, sino para acompañar", situando en el centro a las personas usuarias y a sus familias.

Asimismo, ha reconocido el trabajo desarrollado por AFAC durante todos estos años, destacando su compromiso y trayectoria. "Este centro está en las mejores manos", ha asegurado, y ha agradecido el esfuerzo realizado por la asociación para convertir este proyecto en una realidad. También ha tenido palabras de reconocimiento para la exconcejala Laura Romano y para el concejal de Mayores, Borja Sainz Ahumada, por el trabajo realizado para impulsar esta iniciativa.

Urraca ha incidido además en que "hoy no abrimos solo un edificio. Abrimos un espacio de esperanza", donde las personas "recibirán una atención digna y sus familias encontrarán apoyo y respiro". En este sentido, ha defendido que la atención a la dependencia no es solo una cuestión de servicios sino de "dignidad", reafirmando el compromiso del Ayuntamiento de seguir reforzando los recursos destinados a las personas mayores y dependientes.

Por su parte, el presidente de AFAC, Luis Sáez, ha agradecido el apoyo recibido por parte de las administraciones públicas, entidades colaboradoras, profesionales, familias y personas asociadas para hacer posible este nuevo centro, y ha reafirmado el compromiso de la asociación con las personas afectadas por el Alzheimer y otras demencias y con sus familias.

Además, ha recordado que el lema que guía el trabajo diario de AFAC y que preside el nuevo edificio, 'Nosotros siempre recordamos sus olvidos', continúa siendo el motor que impulsa todos los proyectos de la entidad.

APOYO Y ASESORAMIENTO A LAS FAMILIAS DESDE EL CENTRO LÁZARO BARUQUE

Además del nuevo Centro de Día AFAC III Isla Verde, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Cantabria mantiene en Torrelavega un servicio permanente de atención a personas afectadas por la enfermedad y a sus familias desde el Centro Cívico Pedro Lázaro Baruque, situado en la calle Juan XXIII, junto a la iglesia de La Asunción.

En estas instalaciones, AFAC ofrece información, apoyo y asesoramiento a las familias, además de talleres de estimulación cognitiva dirigidos a personas en fases iniciales de la enfermedad, y talleres de entrenamiento de la memoria, con el objetivo de contribuir al mantenimiento de sus capacidades y mejorar su calidad de vida. Asimismo, presta acompañamiento a las familias para ayudarles a afrontar las diferentes etapas que conlleva el Alzheimer y otras demencias.

Las personas interesadas pueden solicitar información o pedir cita previa llamando a los teléfonos 942 36 75 75 y 942 37 08 08, o a través del correo electrónico afac@afacantabria.com.

La inauguración ha concluido con la actuación del Grupo de Danzas Nuestra Señora de Covadonga.