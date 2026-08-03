Incendiado un coche en la S-20 a la altura del PCTCAN

El coche incendiado un coche en la S-20
El coche incendiado un coche en la S-20 - DAVID GÜEMES
Europa Press Cantabria
Publicado: lunes, 3 agosto 2026 14:23
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SANTANDER 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos del Ayuntamiento de Santander han extinguido este lunes el incendio de un coche en la autovía S-20 en sentido de entrada a Santander, a la altura del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN).

Según fuentes consultadas por Europa Press, los hechos han ocurrido pasadas las 11.00 horas, cuando un autotanque se ha desplazado hasta el lugar para asistir al vehículo, que ha sufrido un fuego mientras circulaba por la calzada.

En el operativo también han intervenido efectivos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Cantabria.

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