Bomberos extinguen un incendio en una edificación en desuso en Pomaluengo - 112 CANTABRIA

SANTANDER 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ha afectado esta noche a una edificación en desuso, vegetación y tendido eléctrico en Pomaluengo (Castañeda).

Bomberos de Torrelavega y del Gobierno de Cantabria han sofocado las llamas, sin que haya que lamentar heridos.

El Centro de Atención a Emergencias 112 del Ejecutivo recibió aviso del incidente minutos antes de las 20.00 horas y movilizó para atender el suceso a las dos dotaciones de bomberos, a agentes de la Guardia Civil y a personal de la distribuidora de luz.

A la llegada de los efectivos el fuego estaba desarrollado por lo que, en un primer momento, centraron su labor en bajar la carga de calor y evitar la propagación a otras construcciones y vegetación.

Con el incendio controlado procedieron a su extinción total, al refresco de la zona afectada y a su revisión con cámara térmica.