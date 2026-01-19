Un incendio afecta a tres coches en el Puerto de Santander

Un incendio afecta a tres coches en el Puerto de Santander
Un incendio afecta a tres coches en el Puerto de Santander - BOMBEROS DE SANTANDER
Europa Press Cantabria
Publicado: lunes, 19 enero 2026 12:41
Seguir en

SANTANDER 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ha afectado este domingo a tres coches que se encontraban estacionados dentro de las instalaciones del Puerto de Santander.

Los bomberos del Ayuntamiento acudieron a sofocar las llamas a requerimiento del 112 Cantabria, que recibió el aviso del suceso sobre el mediodía.

Los efectivos santanderinos desplazaron hasta las instalaciones portuarias un camión autotanque y una cistena para atender la intervención, en la que también participaron la Policía Portuaria y Guardia Civil, han informado en su red social 'X'.

El incendio se produjo en una ubicación cercana al nuevo silo de coches que está construyendo la Autoridad Portuaria.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado