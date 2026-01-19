Un incendio afecta a tres coches en el Puerto de Santander - BOMBEROS DE SANTANDER

SANTANDER 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ha afectado este domingo a tres coches que se encontraban estacionados dentro de las instalaciones del Puerto de Santander.

Los bomberos del Ayuntamiento acudieron a sofocar las llamas a requerimiento del 112 Cantabria, que recibió el aviso del suceso sobre el mediodía.

Los efectivos santanderinos desplazaron hasta las instalaciones portuarias un camión autotanque y una cistena para atender la intervención, en la que también participaron la Policía Portuaria y Guardia Civil, han informado en su red social 'X'.

El incendio se produjo en una ubicación cercana al nuevo silo de coches que está construyendo la Autoridad Portuaria.